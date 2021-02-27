Вакцина прискорить еволюцію коронавірусу: вчені назвали головну небезпеку щеплень

У світі починається третя хвиля пандемії коронавірусу. Вчені твердять, що нововиявлені південноафриканський і бразильський штами коронавірусу набагато більш заразні, ніж перші форми цього вірусу. При чому, чим довше існує інфекція, тим вона мутує швидше. А вакцинація може йому в цьому допомогти. Що зараз відбувається з захворюваністю у світі та про що попереджають вчені – читайте нижче.

Що відбувається із захворюваністю в різних країнах

Поточні заходи недостатні для зупинки експоненціального поширення нових варіантів, вважає фізик Мейєр-Германн. Він проаналізував всі можливі припущення щодо нових варіантів. Додатково, розрахував, як вони можуть вплинути на розвиток інфекцій надалі.

В Ізраїлі вчені прийшли до висновку, що вірус може уникнути навіть агресивної кампанії по вакцинації. Є підозра, що він тепер атакує дітей, підлітків і молодих людей (в Ізраїлі, понад 50 тисяч випадків, більше ніж у перших двох хвилях). Єрусалим тепер хоче вакцинувати й дітей до 16 років, ставши першою такою країною.

В Італії за даними дослідження заражених у місті Корцано, близько 60% заражених новим варіантом – діти початкової школи. Австрія додає, що вони заражаються на одному рівні з дорослими.

Інститут Роберта Коха, німецький центр з контролю захворювань, повідомляв дані, які швидко змінювалися. Спочатку частка британського варіанту становила в Німеччині менш як 5,6%. Через тиждень вона зросла до 11,2%, потім – до 20%.

За останніми даними британська версія коронавіруса дуже заразна. 10 інфікованих можуть передати вірус 13 іншим. Оцінити таким чином заразність південноафриканського чи американського штаму поки складно.

"Таким чином, кількість випадків подвоюється кожні два тижні", – пояснює фізик Віола Призман.

Динаміка заражуваності на коронавірус на добу у всьому світі (скріншот: worldometers.info)

Вакцина прискорить еволюцію коронавіруса

Бразильський і південноафриканський варіанти здатні призвести до розвитку хвороби у тих людей, які раніше перенесли "звичайний" коронавірус. Крім того, ефективність вакцини проти цих штамів суттєво нижче.

Фахівці вважають, що ослаблення карантинних обмежень тільки сприяє поширенню нових варіантів мутацій. І з кожною реплікацією, є загроза появи нового штаму. В більшості своїй, вони не шкодять людям, але деякі – дуже небезпечні або навіть більш стійкі до вакцин. Але небезпека не тільки в цьому, попереджають епідеміологи.

"Насправді, є парадокс: чим більше людей вакциновано, тим більше шанс появи нових варіантів, проти яких вакцини будуть не такі ефективні. І це може прискорити еволюцію вірусу. Віруси еволюціонують, щоб вижити, це абсолютно природний процес. Якщо цього не приймати і не визнавати, ви ніколи не будете з ними ефективно боротися", – попередив інфекціоніст з Дубліна Патрік Меллон.