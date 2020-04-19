Вакцину проти коронавіруса знайдено: в мережу потрапили результати випробувань

Проти коронавіруса поки не були винайдені специфічні ліки або вакцина. Але вчені по всьому світу, які розробляють понад 70 вакцин, вже почали клінічні випробування своїх розробок на тваринах і людях. У мережу потрапили результати одного з випробувань вакцини проти COVID-19 на щурах. Повідомляється, що частина білка коронавіруса може служити основою для створення безпечної та ефективної вакцини.

За даними вчених з Дослідницького інституту Скріппса на Юпітері, Флорида, частинки коронавіруса, які називаються "шиповими білками", можуть слугувати основою вакцини. Частина шипа, названа рецептор-зв'язуючим доменом, розпізнає і приєднується до молекули, що знаходиться на поверхні багатьох кліток людини, що дозволяє вірусній частці отримати вхід в ці клітини. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature.

Вчені Хиерюн Чо і Майкл Фарзан, а також їх колеги імунізували щурів фрагментами зв'язуючого домену "шипового білка". У відповідь імунна система гризунів виробляє антитіла, здатні розпізнати коронавірус і запобігти зараження клітинами.

Подальші експерименти показали, що ці антитіла з низькою ймовірністю зроблять клітини господаря більш сприйнятливими до коронавірусної інфекції. Це була однією з головних проблем безпеки вакцин. На думку вчених, їх розробка є перспективною для всього людства.

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