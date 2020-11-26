Вакцина від популярної хвороби ефективна і при COVID-19: несподівані результати дослідження

Вчені заявили, що вакцина проти кору, паротиту та краснухи (MMR) може допомогти захистити організм від коронавіруса. Вони прийшли до такого висновку після того, як їх дослідження показало, що люди з більш високим рівнем антитіл до паротиту, як правило, мають менш важкі випадки COVID-19. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому виданні ASM Journals.

Експерти кажуть, що захист може статися тому, що коронавірус діє аналогічно вірусам, що викликають паротит та кір. Однак вони сказали, що ще занадто рано рекомендувати дорослим робити бустерні уколи вакцини MMR.

"Як вакцина, що діє проти епідемічного паротиту, може надавати благотворний вплив на COVID-19, зовсім інший вірус? Відповідь криється в тому, як працює імунна система організму, а також в подібності між певними вірусами", — сказав доктор Шруті Гохил, заступник медичного директора з епідеміології та профілактики інфекцій в UCI Health в Каліфорнії

Лікар пояснює, що деякі частинки вакцини можуть атакувати частини коронавіруса, схожі на аналогічні елементи цільових агентів.

"При вакцинації тіло отримує антитіла до будь-яких частинок і фрагментів патогенів, які викликають реакцію імунної системи. Деякі з цих вірусів — особливо ті, які можуть викликати захворювання у верхніх дихальних шляхах — будуть мати той же механізм. Отже, якщо у вас є антитіло до однієї з граней білка, яка виглядає як частина COVID-19, це антитіло може "перехресно реагувати" між різними патогенами", — додав учений.

Лікарі та дослідники підкреслюють, що вакцина від кору є безпечною і має не дуже багато побічних ефектів.

"Вакцина MMR II вважається безпечною вакциною з дуже невеликою кількістю побічних ефектів. Вона має перевагу в запобіганні інфекції від COVID-19, запобіганні поширення COVID-19, зниженні тяжкості захворювання або їх комбінації. Це дуже висока нагорода з низьким коефіцієнтом ризику втручання", — підкреслює доктор Шруті Гохил.

Функціонально це означає, що до тих пір, поки у вас є висока концентрація антитіл до паротиту в крові, ви частково захищені від COVID-19, якщо результати цього дослідження виявляться точними.

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