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Вакцина Pfizer і Coronavac: кого будуть прищеплювати цими препаратами

Автор: Анна Кисельова

В Україну вже прибув препарат Coronavac, а Pfizer очікується вже наступного тижня. Нові засоби вакцинації зважаючи на невеликі партії будуть використовуватися для вакцинації лише деяких груп населення. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко уточнив, хто зможе претендувати на щеплення цими вакцинами.

Про це чиновник розповів на зустрічі з журналістами, передає "Українська Правда".

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, як будуть розподілені перші партії вакцин Pfizer і Coronavac.

Кому робитимуть щеплення вакциною Pfizer

Широко обговорювана вакцина Pfizer очікується в Україні 14-15 квітня. Очікується, що партія буде об'ємом 117 тисяч доз.

За даними фахівця, Pfizer розподілять між:

  1. Громадянами у будинках престарілих (мова йде про мешканців і працівників таких установ), які підпадають під перший етап вакцинації.
  2. Працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.

Кому робитимуть щеплення вакциною Coronavac

При цьому 215 тисяч доз вакцини Coronavac вже перебувають в Україні. Цей препарат планують розділити між:

  • Людьми з інвалідністю і тими, хто за ними доглядає.
  • Людьми, які будуть працювати на ЗНО-2021.
  • Олімпійцями та паралімпійцями, які будуть представляти Україну на іграх 2021.
  • Поліцейськими.

Як писало РБК-Украина, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що перші поставки вакцини Pfizer в Україну очікуються протягом травня-червня. Мова йде про постачання за прямим контрактом на 10 млн доз.

Так, з початку вакцинації в Україні щеплення від коронавіруса отримали 373 002 людини.

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Новини України ВакцинаВакцина від коронавірусу
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