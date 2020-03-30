Вакцина і ліки від коронавіруса: розкрита неприємна правда

Стало відомо, чи є вакцина від COVID-19 (колаж: РБК-Україна)

Зоряна Скалецька розповіла, чи є ліки або вакцина від коронавірусу COVID-19

На днях італійці вилікували від COVID-19 тяжкохвору українку, використавши новий метод. Але сподіватися на те, що скоро з'являться ліки саме від коронавірусу - не варто, так як це вимагає і часу, і грошей, і тривалих досліджень. Про це сказала екс-міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Експерт зазначає, що ні один препарат зараз не вбереже від вірусу, в тому числі і народна медицина. Тільки карантин і особиста гігієна.

"За останні тижні я, як, напевно, і ви, багато бачила рекламних матеріалів і порад, як краще захиститися від вірусу. Навіть деякі політики рекомендували певні препарати, які нібито допоможуть уникнути інфекції або вилікувати її. У мене на це є дві відповіді. Перша: на вас просто хочуть заробити. Другий: де і що б ви не прочитали або побачили - ліків, вакцини від COVID-19 не існує. Як і будь-яких профілактичних препаратів", - сказала Скалецька в ефірі "Вікна-новини" на каналі СТБ.

Основа медичної системи всіх провідних країн світу - це доказова медицина. Доказова - означає, що певний препарат або курс лікування пройшли всі необхідні лабораторні дослідження, клінічні тестування і протягом багатьох років довели свою ефективність. Випуск нових ліків на ринок - дуже тривалий і складний процес. Багаторічні наукові дослідження, перевірки на тваринах і тільки потім - дозвіл випробовувати новий препарат на людях. Для цього потрібно кілька груп волонтерів, а потім певний час, щоб оцінити, наскільки дієвий препарат і чи не шкодить він організму людини. Те ж стосується виробництва вакцини від COVID-19, зараз її пошуком займаються понад півсотні фармацевтичних і дослідницьких компаній. Ще майже 20 - працюють над розробкою ліків.

Нещодавно в США вперше протестували вакцину на людях, але на швидкий результат сподіватися не варто. Скалецька зазначає: щоб створити вакцину, потрібно півтора року і близько двох мільярдів доларів тільки для однієї компанії. Навіть якщо процес запуску максимально прискорити, це все одно триватиме як мінімум рік. Та й то, тільки в разі, якщо випробування будуть успішними. Окреме питання - чи будуть здатні фармацевтичні компанії випустити достатню для всього світу кількість вакцин.

Всі розрахунки показують, що цю пандемію вже не зупинити. Вакцина, швидше за все, буде корисною для стримування нових спалахів в майбутньому. ВООЗ повідомляє, що ні спеціального лікування, ні щеплення від коронавірусу поки не існує. Саме тому була оголошена пандемія. Це новий вірус, ще невивчений, поширюється швидко і у нас поки немає від нього ліків, як і профілактичних медикаментів.

"Звичайні противірусні препарати не вбережуть вас від нового коронавірусу. Єдина дієва профілактика поширення епідемії - це своєчасне звернення до лікаря, обмеження контактів, сувора гігієна і зміцнення імунітету. А саме: здоровий сон, повноцінне харчування, фізичні вправи. А ось цибуля, часник, мед, імбир, лимон, сало і горілка від респіраторних інфекцій вас не вбережуть. Тож піклуйтеся про себе і близьких, довіряйте тільки доказовій медицині і, якщо прислухаєтеся до порад, то тільки ВООЗ і профільного міністерства. Мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові", - резюмувала екс-міністр.

Раніше ми писали про те, що українець заплатив нечувану суму за лікування коронавірусу.