Вакцина від коронавірусу: у ВООЗ розповіли, коли чекати порятунку від COVID-19

Коронавірус в Україні інфікував вже 7647 людей. Всього у світі за станом на 24 квітня було заражено понад 2 мільйони 700 тисяч осіб.

Вчені всього світу займаються вивченням нової хвороби, і шукають способи перемогти пандемію. На цей момент не існує ліків проти COVID-19, а випробування вакцин поки знаходяться у стадії розробки.

Як заявила глава підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я за новим хвороб Марія Ван Керхове, на винахід нових ліків світу потрібно від декількох тижнів до декількох місяців.

"Всі у світі хочуть знати, які препарати будуть працювати, які ліки будуть рятувати життя. На жаль, на цей момент у нас немає ніяких доказів про роботу хоча б одного препарату", - заявила Ван Керхове, пише CNN.

Всупереч тому, що ВООЗ раніше повідомляли про те, що немає даних про вироблення імунітету проти коронавірусу, вчені продовжують розробку вакцини та вже були проведені перші досліди на мишах, щурах і мавпах.

Випробування показали, що створений препарат може нейтралізувати не менше десяти різних штамів коронавірусу. В організмі тварин почали вироблятися антитіла, які нейтралізували віруси.

Найближчим часом учені збираються почати тестування цих вакцин на добровольцях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені заявили про те, що вакцина від COVID-19 може з'явиться вже до кінця літа 2020 року.