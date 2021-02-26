Вакцина від коронавірусу у вигляді спрею: що кажуть лікарі і яка є небезпека

Вона зазначила, що коронавірус за останній рік сильно змінився і почав мутувати, тому процес вакцинації в Україні дуже важливий для того, щоб зупинити процес передачі хвороби від носіїв до здоровим людям.

Чому вакцинація від коронавірусу дуже важлива

"Вірус за той час, який циркулює в суспільстві, пройшов певні мутації. Змінилося включення певних амінокислот. Вірус вже придбав нову назву і з'явилися більш агресивні здібності. Тому завдання в тому, щоб провакцинувати як можна більше людей. Це зупинить передачу активного вірусу від людини-носія або хворого до іншої людині, не привитому. Тому й уряд, і міністерство охорони здоров'я проводять перший етап вакцинації – лікарів першої ланки", - говорить Логінова.

Вона додала, що переваг вакцинації набагато більше, ніж побоювань з цього приводу. Навіть якщо людина після однієї дози вакцини заразиться, то перебіг хвороби буде набагато легше. І скоротиться кількість летальних випадків.

Кого потрібно вакцинувати в першу чергу

Лікар-інфекціоніст вважає, що потрібно вакцинувати всі групи населення, які знаходяться у зоні ризику – люди з певними професіями та жителі країни старшого віку.

Що таке вакцина від коронавірусу у вигляді спрею

Про практику вакцинації за допомогою спрею Тетяна Логінова висловлюється позитивно і зазначає, що в Україні є щеплення, які вводяться таким чином.

"Це дуже хороша пропозиція, оскільки вірус, коли потрапляє в організм, він локалізується як раз на клітинах миготливого епітелію. Вони знаходяться в носових ходах. Тому, якщо ми спочатку зробимо так, щоб антитіла почали вироблятися саме в носових ходах, то це вже добре. Тобто, захист ми будемо робити вже на першій стадії. Коли вірус може тільки потрапити в організм, а його вже будуть зустрічати антитіла, які активно почнуть вироблятися", - пояснила експерт.

Що відомо про індійську вакцину у вигляді спрею

Вакцина компанії Bharat Biotech вже пройшла третій етап клінічних випробувань. Зараз вакцина Covaxin проходить процес сертифікації для екстреного використання. Як зазначив глава МОЗ Максим Степанов, участь у випробуваннях цієї вакцини дасть Україні пріоритетний доступ до неї у разі підтвердження її ефективності.

Вакцина Covaxin у вигляді ін'єкцій була схвалена в Індії для екстреного застосування на початку 2021 року. Однак виробник поки не надав результати третьої фази випробувань цього препарату. У компанії є 24 роки досвіду роботи у сфері виробництва вакцин і в їх портфелі 16 успішних препаратів.

Ця вакцина є інактивованою, а це значить, що вона складається з убитих коронавірусів і це робить її безпечною для ін'єкцій. При введенні в організм імунні клітини здатні розпізнавати вірус і спонукають систему виробляти антитіла проти коронавірусу. Виробники стверджують, що дві фази випробувань показали ефективність даної вакцини – вона безпечна і забезпечує стійку імунну відповідь.

В Індії на цей момент тривають суперечки з приводу даної вакцини, оскільки виробники не надали дані про випробування, повідомляє BBC.