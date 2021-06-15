Вакцина від коронавірусу та жіноче здоров'я: чи може нашкодити щеплення

Вакцинація від коронавірусу і вагітність

Вагітні жінки можуть переносити коронавірус набагато важче і тому їм варто робити щеплення. Як зазначають у МОЗ, при проведенні клінічних дослідах на тваринах, антиковідні вакцини не мали негативного впливу на перебіг вагітності. Дослідження ще тривають, але Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує обговорити питання вакцинації від коронавірусу з лікарем вагітним жінкам, у яких є ризик заразитися COVID-19. Наприклад, їли жінка працює в лікарні або у неї є супутні захворювання.

Якщо лікар вважає, що користь від вакцинації перевищує потенційні ризики, то потрібно використовувати мРНК-вакцину. В Україні поки що є тільки одна така вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Варто відзначити, що якщо жінка отримала першу дозу вакцини (AstraZeneca (Covishield, SKBio) до настання вагітності або під час, то лікар зобов'язаний розповісти пацієнтці про співвідношення ризиків і користі від іншого щеплення. Жінка може вирішувати сама, отримати другу дозу тієї ж вакциною під час вагітності або вже після пологів.

Не потрібно робити рутинний тест на вагітність перед вакцинацією.

Жінки, які годують грудним молоком, можуть вакцинуватися такими препаратами: Comirnaty/Pfizer-BioNTech та AstraZeneca (Covishield, SKBio). Вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech використовувати для вакцинації вагітних і годуючих заборонено.

Вплив вакцини на жіночий організм

Немає ніяких даних, які підтверджували факт, що жінки мають більш сильні реакції на вакцину. Більша кількість скарг на побічні ефекти від жінок можуть бути пов'язані з тим, що жінок вакциновано на 4% більше, ніж чоловіків.

Вакцинація та мамографія

Вакцинація від коронавірусу може мати вплив на результати мамографії, оскільки одним з побічних ефектів препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech може стати збільшення лімфатичних вузлів. Цей факт варто враховувати перед проведенням дослідження.

Вакцинація і менструальний цикл

На цей момент немає досліджень, які б підтвердили вплив вакцини від коронавірусу на менструальний цикл. Порушення менструального циклу досить часте явище, яке може бути викликане стресом, зміною ваги, зміною фізичної активності та іншими захворюваннями. При порушеннях менструального циклу необхідно звернутися за консультацією до гінеколога.

Вакцинація та безпліддя

У МОЗ стверджують, що ці чутки про вакцину Pfizer безпідставні й цей препарат не може викликати імунну відповідь проти плацентарного білка. Якби це було так, то таку реакцію міг би викликати й сам вірус COVID-19 і мільйони жінок дітородного віку по всьому світу, які вже перенесли коронавірус За останній рік, не змогли б мати дітей. А це неправда.

Як впливає вакцинація від коронавірусу на здоров'я жінки