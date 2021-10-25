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Вакцина від COVID-19 може захищати від інших хвороб: вчені шокували заявою

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Понеділок 25 жовтня 2021 19:18
Вакцина від COVID-19 може захищати від інших хвороб: вчені шокували заявою Вчені зробили несподівану заяву про вакцину від COVID - 19 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вакцина від коронавірусу здатна захистити не тільки від COVID-19, але і від інших захворювань. Такі результати показали дослідження плазми вакцинованих на предмет перехресного імунітету.

Як повідомляється в результатах дослідження вчених з північно-західного університету на сайті News-medical, вакцина може забезпечити імунітет від інших вірусних захворювань, які викликані різними коронавірусами.

Як проходило дослідження

Вчені взяли для дослідження плазму людей, які вже вакциновані від коронавірусу, і оцінили ймовірність перехресного імунітету з іншими коронавірусами, в тому числі штамами:

  • SARS-CoV - 1 (епідемія у 2003 році призвела до спалаху синдрому SARS)
  • Вірус сезонної застуди ОС43
  • Вірус, який викликає Близькосхідний респіраторний синдром - MERS.

Що показало дослідження

Плазма вакцинованих від SARS-CoV-2 почала виробляти антитіла, які забезпечували захист від SARS-CoV-1 і від коронавірусу звичайної застуди ОС43.

Варто відзначити, що є ще один позитивний результат досліджень. У 2004 році була розроблена вакцина проти SARS-CoV-1 і її ввели мишам. Ця вакцина дала імунну відповідь на COVID-19.

Також встановлено, що люди, які раніше перенесли інші коронавірусні інфекції можуть бути захищені антитілами від інших видів захворювання. Віруси SARS-CoV-1 і вірус SARS-CoV-2 генетично схожі один на одного.

"До нашого дослідження не було ясно, якщо ви піддаєтеся впливу одного коронавірусу, чи може у вас перехресний захист від інших коронавірусів? І ми показали, що це так. Наше дослідження допомагає нам переоцінити концепцію універсальної вакцини проти коронавірусу. Швидше за все, такої немає, але ми можемо в кінцевому підсумку отримати генеричну вакцину для кожного з основних сімейств коронавірусів", - зазначають автори дослідження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали групи, у яких ризик смерті від коронавірусу набагато вище.

А також розповідали про те, що вчені довели, що COVID-19 б'є по пам'яті навіть через місяці.

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