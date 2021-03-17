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Вакцина від COVID-19 не провокує хворобу: у МОЗ спростували головні фейки

Автор: Людмила Жукова

Вакцина від коронавірусу не може спровокувати захворювання.

Про це повідомили на сторінці Facebook Міністерстві охорони здоров'я України.

Також медики розвіяли інші міфи щодо вакцинації.

"Однак, існує ймовірність того, що ви отримаєте першу дозу вакцини вже інфікованим, коли симптоми хвороби ще не розвинулися. Або ви можете захворіти або заразитися після отримання першої дози вакцини", - сказано в повідомленні.

Лікарі повідомляють, що організм після щеплення напрацьовує імунітет мінімум три тижні. Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

"Через три тижні після введення другої дози вакцини існує невелика ймовірність того, що ви все одно захворієте. Але в цьому випадку ви швидше за все перенесете захворювання легко і без ускладнень", - нагадують у МОЗ.

Пам'ятайте, що загальна слабкість або підвищення температури - це звичайна реакція на вакцину проти COVID-19. Ці симптоми зникають через кілька днів після вакцинації.

Як ми раніше писали, імунолог розповів, чому щеплена людина може заразитися COVID-19.

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