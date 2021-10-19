У вагоні поїзда Укрзалізниці сталася чергова НП: зі стелі на людей лилася вода

Укрзалізниця потрапила в новий скандал. Справа в тому, що в поїзді в одному з вагонів на людей лилася вода зі стелі.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Україна в шоці".
На відео видно, як вода досить сильним потоком текла на підлогу зі стелі перед туалетом.
"Вбудований душ від Укрзалізниці? А, ні, це просто черговий вагон поїзда "замироточив", - йдеться в підписі під відео.
У коментарях користувачі мережі зазначили, що подібна ситуація відбувається часто.
Нагадаємо, Укрзалізниця змінює правила перевезення пасажирів під час карантину. Таким чином з 21 жовтня в деякі поїзди навіть з квитком не пускатимуть без сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 або негативних тестів.
Ми також писали про те, що постраждалу від нападу ґвалтівника в поїзді Укрзалізниці обурила сума компенсації. Компанія їй виплатить 100 тисяч гривень, але Анастасія Лугова незадоволена такою сумою.
Жінка просила 500 тисяч гривень за двох - за себе і маленького сина, який бачив, як його маму б'ють.