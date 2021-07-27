У вагоні потяга "Київ-Ужгород" жінка народила немовля

Так, подія трапилась вночі, 24 липня, з суботи на неділю близько першої ночі.

Зокрема під'їжджаючи до залізничної станції "Тернопіль" провідник вагону викликав медиків швидкої допомоги й попередив, що жінка народжує дитину.

Як відомо, вагіна жінка їхала з Києва до Ужгорода, але вночі їй раптово стало зле.

Як розповів провідник вагону, жінка скаржилася на нудоту та біль в животі. Провідник сповістив про хвору вагітну на тернопільську залізничну станцію. А ті вже викликали швидку медичну допомогу, яка прийняла вночі у потязі пологи.

Окрім того, зайшовши до вагона медики побачили, що жінка вже народжувала. Там вони їй надали першу медичну допомогу й новонародженому хлопчику. Тільки потім відвезли в Тернопільський обласний перинатальний центр "Матері та дитини", який розташований за 300 метрів від вокзалу.

За словами медиків, зараз мати й дитина почуваються добре.