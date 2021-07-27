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У вагоні потяга "Київ-Ужгород" жінка народила немовля

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Вівторок 27 липня 2021 22:58
У вагоні потяга "Київ-Ужгород" жінка народила немовля Фото: жінка народила в вагоні потяга (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Самарук

Пасажирка потяга "Київ-Ужгород" народила немовля у вагоні під час переїзду від Хмельницького до Тернополя.

Про це повідомляє місцевий канал "Тернопіль 1".

Так, подія трапилась вночі, 24 липня, з суботи на неділю близько першої ночі.

Зокрема під'їжджаючи до залізничної станції "Тернопіль" провідник вагону викликав медиків швидкої допомоги й попередив, що жінка народжує дитину.

Як відомо, вагіна жінка їхала з Києва до Ужгорода, але вночі їй раптово стало зле.

Як розповів провідник вагону, жінка скаржилася на нудоту та біль в животі. Провідник сповістив про хвору вагітну на тернопільську залізничну станцію. А ті вже викликали швидку медичну допомогу, яка прийняла вночі у потязі пологи.

Окрім того, зайшовши до вагона медики побачили, що жінка вже народжувала. Там вони їй надали першу медичну допомогу й новонародженому хлопчику. Тільки потім відвезли в Тернопільський обласний перинатальний центр "Матері та дитини", який розташований за 300 метрів від вокзалу.

За словами медиків, зараз мати й дитина почуваються добре.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою жінка кинула однорічну дитину в соцслужбі через кредит на відпочинок.

Ми також писали про те, що у Львові дівчинка проковтнула металевий карабін. Її врятували без єдиного розрізу.

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