Беременная девушка Венсана Касселя засветила округлившийся животик в соблазнительном танце (видео)

Так, 27-летняя девушка опубликовала в сети новый пост, в котором показала, как она проводит свободное время. Судя по всему, Нара прогулялась по городу, посетила галерею, а также отдохнула в кафе.

Так модель выглядит сейчас (фото: instagram.com/narahbaptista)

Возлюбленная Венсана Касселя не скрывает свою беременность и округлившийся животик. Она продемонстрировала стильный лук, состоящий из черных штанов и белой шелковой блузы с экстремально глубоким декольте. Свой образ она дополнила кожаным пиджаком в самом трендовом оттенке осени - коричневом. Завершала лук черная повязка на волосах и массивные серьги.

Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Отметим, что девушка, несмотря на свое интересное положение, продолжает публиковать достаточно откровенные фото и видео. В этой публикации она также продемонстрировала соблазнительный танец на камеру, нежно поглаживая свой живот.

Что известно о романе Нары Баптисты с Касселем

В апреле 2023 году актер разошелся со своей женой Тиной Кунаки. По слухам, модель изменила ему.

Но уже в ноябре 2023 года Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с 27-летней моделью Нарой, опубликовав в Instagram несколько совместных фото. В мае этого года пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа".

А уже в августе в Instagram пара опубликовала совместное фото, лаконично подписав его "1". Судя по всему, в конце лета Нара и Венсан отпраздновали первую годовщину отношений.

В сентябре этого года девушка рассказала о беременности в сети, правда, знаменитый актер никак не прокомментировал эту новость.

Для 57-летнего Касселя этот ребенок станет четвертым. В первом браке - с известной актрисой Моникой Белуччи - у него родились две дочери: Дева Кассель и Леони Кассель. А в браке с Тиной Кунаки - дочь Амазони Кассель.

Влюбленные Венсан Кассель и Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)