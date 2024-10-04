Беременная девушка Венсана Касселя полностью обнажилась для фото: актер отреагировал

Модель Нара Баптиста, которая встречается с актером Венсаном Касселем и вскоре станет мамой, засветила в сети фото, на котором позирует полностью обнаженной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Как известно, 27-летняя бразильская модель австралийского происхождения уже более года находится в отношениях с 57-летним французским актером. Около месяца назад девушка объявила в соцсети, что беременна, а теперь порадовала фолловеров новым снимком, на котором позирует без нижнего белья в кровати с заметно округлившимся животом.

Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Отметим, что Кассель, в комментариях к публикации уже успел отреагировать на достаточно откровенный снимок, написав: "Ох, мамочка!".

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Что известно об отношениях модели с Касселем

В апреле 2023 году актер разошелся со своей женой Тиной Кунаки. По слухам, модель изменила ему.

Но уже в ноябре 2023 года Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с 27-летней моделью Нарой Баптиста, опубликовав в Instagram несколько совместных фото. В мае этого года пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа".

А уже в августе в Instagram пара опубликовала несколько совместных фото, лаконично подписав их "1". Судя по всему, в конце лета Нара и Венсан отпраздновали первую годовщину отношений.

Влюбленные Венсан Кассель и Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)