Беременная Анна Кошмал шокировала сложной стойкой на голове с большим животиком (видео)

Она показала, какие асаны делает с достаточно большим животиком. Одной из них стала стойка на руках без опоры.

Также Кошмал рассказала о своем сроке беременности. Оказывается, рожать актриса будет не зимой.

"Многие, кто видят меня, думают, что мне в январе уже рожать. Но скажу вам, нет, зимой этого не произойдет. Помогаю своему телу справиться с нагрузкой, как могу", - отметила Анна Кошмал в описании к видео.

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской актрисы тут же принялись комментировать ее новое видео, отметив сложные асаны, которые ей удается делать с животом:

"Вы - молодец. Особенно та стойка на голове"

"Все круто, но если так и дальше будете делать, родите скорее"

"Восхищаюсь вами, вы - большая молодец"

"Красавица"

"Вау! Супер"

"Ну и пируэты! Молодец".

Анна Кошмал беременна во второй раз (фото: instagram.com/smorkovkina)

Что известно про Анну Кошмал

Кошмал родилась в 1994 году в Киеве.

С детства занималась хореографией, сперва балетом, затем бальными танцами, а после - спортивными. Занималась вокалом, посещала музыкальную школу. Поступила в эстрадно-цирковое училище.

Известность получила благодаря роли Жени Ковалевой в 5-7 сезонах телесериала "Сваты", за которую была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию "Телетриумф". Во время съемок в фильме Кошмал было 16 лет.

Также исполняла главную роль в популярных украинских сериалах "Сашка", "Хороший парень", "Село на миллион".

За свою карьеру снялась в более чем 30 сериалах и фильмах. В 2023-2024 году работала над сериалом "Успеть до 30". Несмотря на беременность, актриса продолжает выступать в театральных постановках.

Актриса с 2017 года замужем, однако лицо своего супруга скрывает. У пары есть сын Михаил, которому 6 лет.

Анна Кошмал с сыном и супругом (фото: instagram.com/smorkovkina)