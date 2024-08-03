Вес будет таять сам собой. 7 простых шагов, чтобы похудеть без диет

Как похудеть без диеты?

Если вы мечтаете похудеть, не садясь на ограничительные диеты и без убийственных тренировок, начните с изменения ежедневных привычек. В совокупности эти маленькие шаги могут дать результаты, которые превзойдут ваши самые смелые ожидания.

Следуя 7 указанным нами привычкам ежедневно, вы можете рассчитывать на постепенное и эффективное похудение.

Добавьте яблочный уксус в свой утренний распорядок

Научные исследования подтверждают, что добавление яблочного уксуса в блюда снижает их гликемический индекс, что позволяет организму лучше использовать энергию, поступающую с пищей. Кроме того, уксусная кислота помогает уменьшить скачки уровня глюкозы в крови. Одно недавнее исследование показало, что молодые люди, принимавшие 15 мл яблочного уксуса каждое утро в течение трех месяцев, потеряли на 8 кг больше, чем те, кто этого не делал.

Помните о белке и клетчатке

Правильное питание должно содержать не только порцию овощей или фруктов, но и соответствующее количество белка (растительного или животного происхождения). Благодаря этому мы будем дольше чувствовать себя сытыми после еды и не будем тянуться к перекусам. Также стоит обратить внимание, достаточно ли мы обеспечиваем с пищей клетчатки, которая не только регулирует пищеварение и питает кишечную микробиоту, но и способствует похудению и сохранению стройной фигуры.

Обратите внимание на размер порции

Мы часто склонны неправильно оценивать верную порцию пищи. Мы либо едим слишком маленькие блюда, после чего быстрее проголодаемся и начинаем перекусывать, либо едим слишком большие порции, что, конечно, не помогает нам поддерживать нужный вес. Точную потребность в калориях следует определить с диетологом, ведь она зависит от возраста, пола, роста, веса и физической активности.

Средняя потребность в калориях оценивается в 2–2,5 тысячи. Калорийность и должна быть разделена на: завтрак – около 300-500 калорий, второй завтрак - около 200-300 калорий, обед - 500-700 калорий, полдник - 200-300 калорий, ужин - 400-600 калорий.

Ешьте регулярно и избегайте перекусов

Если вы хотите быстро похудеть, помните не только о том, что вы едите, но и о том, когда вы едите. Лучше всего есть их через равные промежутки времени, примерно каждые 3-4 часа, в зависимости от количества еды в день.

Постоянные интервалы помогают не только наладить пищеварение и обмен веществ, но и уменьшают желание перекусить. Если вам обязательно нужно перекусить, попробуйте, например, орехи или миндаль, но помните, что одна порция не должна превышать 100-200 калорий.

Обязательно занимайтесь спортом после еды

Исследования показывают, что 20-минутные физические упражнения после приема пищи оказывают такое же влияние на пищеварительную систему, как и пищеварительные средства. Привычка совершать короткую прогулку после еды также помогает регулировать уровень глюкозы в крови, который повышается в течение 60-90 минут после окончания еды. Движение вскоре после еды может предотвратить чрезмерные прыжки глюкозы, что, в свою очередь, может помочь улучшить уровень энергии и настроение.

Введите регулярные тренировки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вести активный образ жизни, включая, по крайней мере, 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности или по крайней мере 75 минут интенсивных аэробных упражнений в неделю.

Аэробные упражнения включают: ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде или танцы. Если вы только начинаете заниматься спортом, начинайте заниматься постепенно, например через 20-25 минут каждый день. Настройте интенсивность в соответствии со своими возможностями и цените каждую попытку и прогресс, который вы делаете.

Достаточно пейте

Чтобы наш организм нормально функционировал, нужно употреблять нужное количество воды. Женщины должны выпивать не менее 2,8 л в день, а мужчины - 3,8 л. Также она способствует очищению веществ от ненужных продуктов обмена и снижает аппетит.

Отдых и сон

Правильное восстановление недооценивается в контексте потери веса. Когда мы нервные, грустные или уставшие, мы чаще тянемся к нездоровым перекусам. У нас тоже меньше сил и мотивации для физической активности.

Стрессовый, уставший организм, вырабатывающий слишком много кортизола, известного как гормон стресса, может начать накапливать жировую ткань вместо того, чтобы терять вес, особенно в области живота. Поэтому время для отдыха и полноценного сна следует соблюдать так же тщательно, как и время еды.