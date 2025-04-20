"В Украине никто так не говорит". Злату Огневич разнесли в сети из-за "российского кулича"
Украинскую певицу Злату Огневич раскритиковали в соцсетях после ее пасхальной публикации, где она использовала слово "кулич" вместо традиционного украинского "паска".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok звезды.
В своем TikTok певица продемонстрировала, что именно кладет в пасхальную корзину. Однако удивила тем, что традиционную паску она почему-то назвала "куличом".
В комментариях ей припомнили, что "кулич" - это российский вариант названия, который не присущ украинской культуре.
Многие отметили, что во время войны с Россией такие языковые ошибки выглядят особенно неуместно и воспринимаются как пренебрежение к национальной идентичности.
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- Після слова "куліч" можна не дивитися
- "Куліч" - це в Росії, в Україні - "паска"
- Куліч? Ви зараз серйозно!
- Замість хустини одягніть до храму "Какошнік", так як куліч уже у вас є
- А в церкві якої країни вона збирається?
- Злато, якщо хочете наповнити кошик традиціями - спробуйте наступного року не класти туди "куліч"!
- Попри всю “українську українськість”, паска сидить у мозку Златочки і чекає, поки один народ возз'єднається після цих конфліктів.
На последний комментарий исполнительница эмоционально ответила, назвав такой комментарий "йобнут*м" и выразила возмущение не только в отношении самой реплики, но и всех, кто мыслит подобным образом.Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Ролик, из-за которого на артистку посыпался хейт, она также удалять не стала.
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