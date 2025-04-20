"В Украине никто так не говорит". Злату Огневич разнесли в сети из-за "российского кулича"

Украинскую певицу Злату Огневич раскритиковали в соцсетях после ее пасхальной публикации, где она использовала слово "кулич" вместо традиционного украинского "паска".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok звезды.

В своем TikTok певица продемонстрировала, что именно кладет в пасхальную корзину. Однако удивила тем, что традиционную паску она почему-то назвала "куличом".

В комментариях ей припомнили, что "кулич" - это российский вариант названия, который не присущ украинской культуре.

Многие отметили, что во время войны с Россией такие языковые ошибки выглядят особенно неуместно и воспринимаются как пренебрежение к национальной идентичности.

Після слова "куліч" можна не дивитися

"Куліч" - це в Росії, в Україні - "паска"

Куліч? Ви зараз серйозно!

Замість хустини одягніть до храму "Какошнік", так як куліч уже у вас є

А в церкві якої країни вона збирається?

Злато, якщо хочете наповнити кошик традиціями - спробуйте наступного року не класти туди "куліч"!

Попри всю “українську українськість”, паска сидить у мозку Златочки і чекає, поки один народ возз'єднається після цих конфліктів.

На последний комментарий исполнительница эмоционально ответила, назвав такой комментарий "йобнут*м" и выразила возмущение не только в отношении самой реплики, но и всех, кто мыслит подобным образом. Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Ролик, из-за которого на артистку посыпался хейт, она также удалять не стала.