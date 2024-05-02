"У меня был третий выкидыш": известная украинская певица сделала откровенное признание

Алена Омаргалиева рассказала о неудачной беременности

Слава Демин смог вывести Алену на откровенные разговоры о беременности и про третий выкидыш, о котором никто до этого дня не знал. Сначала Слава вспомнил о предыдущих выкидышах певицы и спросил, хочет ли она еще детей.

"Возможно, сейчас не время, потому что мы же пытались, я с врачом постоянно консультируюсь, это не просто так, что я там говорю "Ой, а давай сегодня". Так у меня не получается, мне надо подготовиться", - признается Алена.

По словам певицы, она поняла, что много нервничает и много времени находится на стрессе, даже когда сама того не замечает, а это тоже влияет на состояние здоровья.

"Для того, чтобы забеременеть, для того, чтобы выносить ребенка - надо быть расслабленной. Далее, я верю во Всевышнего, верю в Бога, который оберегает и плод, и маму", - говорит певица.

Алена Омаргалиева о планах на детей (Скриншот)

Также Демин затронул тему неудачных беременностей Алены и выяснилось, что у женщины был третий выкидыш.

"У меня был третий выкидыш, но я уже не знаю, с чем это связано. Я заболела, а знаешь, как опасно на маленьких сроках заболеть. К тому же я сильно заболела, с температурой и так далее, но все прошло само по себе ", - призналась Омаргалиева.

По словам Алены, в этот период не было никаких медицинских вмешательств, но женщина была на связи со специалистом.

"Я общалась со своим врачом, и она говорила: "Так, успокойтесь, сделайте все, что вам нужно, мы сейчас уже не сможем понять почему так произошло", - вспоминает Алена.

К тому же, в тот период врач Алены была в отпуске и все как-то не сложилось. Но певица уже не воспринимает это как в первый раз.

"Впервые, когда это произошло, у меня вообще была трагедия, а потом мы с Тамераланом обсудили и решили этим поделиться именно в нашем с тобой интервью (прим. ред. - со Славой Деминым). Мне тогда казалось и хотелось рассказать, что и у известных людей такое случается, поэтому, девочки, такое бывает, я с вами, все получится", - продолжает Алена о третьем выкидыше

Алена Омаргалиева рассказала о третьем выкидыше (Скриншот)

Певица заметила, что эта ситуация произошла прошлым летом.

"Я об этом уже не говорила, потому что по-другому воспринимала. У меня уже были такие случаи, и есть страх, что это может случиться. Но все равно, я верю, что Бог знает когда надо", - завершила свой ответ Алена.

Также напомним, что Алена и Тамерлан воспитывают сына Тимура, появившегося на свет в 2013 году. Парень достаточно взрослый и некоторое время в период полномасштабной войны он вместе с мамой жил в Польше, на расстоянии от своего отца.