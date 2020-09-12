У Кривому Розі продавщиця вигнала відвідувача через українську мову і назвла ЗСУ "вбивцями" (відео)

Жінка влаштувала скандал в магазині і агресивно висловилася проти України
У Кривому Розі агресивна продавщиця вигнала відвідувача магазину і влаштувала скандал, звинувативши українських військових у вбивствах на Донбасі і заявила, що живе "на руській землі".
Інцидент в торговій точці зняли на відео сам покупець. Ролик 12 вересня опублікував у Twitter блогер Олександр Колим.
Суперечка почалася після того, як продавщиця відмовилася на прохання відвідувача спілкуватися з ним державною мовою - українською.
Тоді жінка перейшла на підвищений тон і стала виганяти відвідувача.
"Йди звідси! Ні, не України! Руська це земля, йди!" - зажадала вона.
На питання, з ким воює Україна на Донбасі, продавщиця заявила: "з бандерівцями".
"Із бандерами вашими. У вас громадянська війна. Ви вчинили розбій!" - кричала жінка.
Також вона заявила, що почула розповіді про "звірства" військових від родичів в окупованому Донецьку та у звільненому Маріуполі.
Любителька "русского мира" розповідала, що народилася в СРСР, хоче дружби між Україною і РФ, а бійців ЗСУ, які захищають батьківщину від окупантів на Донбасі, назвала "вбивцями".
Відео: У Кривому Розі агресивна продавщиця жорстко розкритикувала Україну і звинуватила ЗСУ у вбивствах на Донбасі
В мережі такі висловлювання жінки викликали безліч гнівних коментарів, та ось тільки "найневинніші" з них:
Раніше повідомлялося, що в Києві жінка прийшла в супермаркет у футболці з Путіним, після чого зав'язалася сутичка.
Нагадаємо, що нещодавно в Миколаєві в магазині помітили футболку з написом "Росія", і після обурення покупця одяг викинули в смітник.