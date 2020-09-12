У Кривому Розі продавщиця вигнала відвідувача через українську мову і назвла ЗСУ "вбивцями" (відео)

У Кривому Розі продавщиця розкритикувала Україну (колаж РБК-Україна)

Жінка влаштувала скандал в магазині і агресивно висловилася проти України

У Кривому Розі агресивна продавщиця вигнала відвідувача магазину і влаштувала скандал, звинувативши українських військових у вбивствах на Донбасі і заявила, що живе "на руській землі".

Інцидент в торговій точці зняли на відео сам покупець. Ролик 12 вересня опублікував у Twitter блогер Олександр Колим.

Суперечка почалася після того, як продавщиця відмовилася на прохання відвідувача спілкуватися з ним державною мовою - українською.

Тоді жінка перейшла на підвищений тон і стала виганяти відвідувача.

"Йди звідси! Ні, не України! Руська це земля, йди!" - зажадала вона.

На питання, з ким воює Україна на Донбасі, продавщиця заявила: "з бандерівцями".

"Із бандерами вашими. У вас громадянська війна. Ви вчинили розбій!" - кричала жінка.

Також вона заявила, що почула розповіді про "звірства" військових від родичів в окупованому Донецьку та у звільненому Маріуполі.

Любителька "русского мира" розповідала, що народилася в СРСР, хоче дружби між Україною і РФ, а бійців ЗСУ, які захищають батьківщину від окупантів на Донбасі, назвала "вбивцями".

Про бандеровцев і руцьку землю!!!

Нарід свино-собачий!!!!

Місто Кривий Ріг!

Це пиздець... pic.twitter.com/GIzbmyetss — ОЛЕКСАНДР КОЛИМ (@Oleksandr_Kolym) September 12, 2020

Відео: У Кривому Розі агресивна продавщиця жорстко розкритикувала Україну і звинуватила ЗСУ у вбивствах на Донбасі

В мережі такі висловлювання жінки викликали безліч гнівних коментарів, та ось тільки "найневинніші" з них:

Депортація з валізою речей

Щоб досягти землі обітованої, Мойсей водив свій народ 40 років, щоб помер останній раб і в країну зайшли вільні люди. У нас така ж біда. Але все буде добре.

Єдиний дієвий засіб - паспорт не громадянина. Як у Литві.

Вата вона скрізь однакова.

Ну як таким потворам можна довіряти долю країни на будь-яких виборах!?

Раніше повідомлялося, що в Києві жінка прийшла в супермаркет у футболці з Путіним, після чого зав'язалася сутичка.

Нагадаємо, що нещодавно в Миколаєві в магазині помітили футболку з написом "Росія", і після обурення покупця одяг викинули в смітник.