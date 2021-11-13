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У Києві охоронець парковки розбив голову водію, який залишив авто "не там" (фото)

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Київ, Субота 13 листопада 2021 11:54
У Києві охоронець парковки розбив голову водію, який залишив авто "не там" (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві охоронець парковки побив водія до госпіталізації
Автор: Володимир Костирін

У Києві охоронець паркінгу побив водія, який залишив своє авто "не в тому місці". В результаті потерпілий був госпіталізований в лікарню з травмою голови, і йому вже провели операцію.

Про це передали в прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Златоустівській недалеко від Цирку в Шевченківському районі столиці.

Як з'ясували правоохоронці, конфлікт стався після того, як 40-річний власник іномарки припаркував іномарку біля виїзду з майданчика для парковок, що не сподобалося охоронцеві.

Чоловік підійшов до автовласника і вдарив по голові. Водій отримав закриту черепно-мозкову травму.

"Наразі чоловіка прооперовано та він знаходиться під наглядом медиків. Порушника ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Дніпропетровщини, 1982 року народження", - розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Шевченківського управління поліції Ігор Падюк,

Слідчі по факту події розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Фігуранту вже повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне брутальному вартовому парковки загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Києві охоронець парковки розбив голову водію, який залишив авто &quot;не там&quot; (фото)У Києві охоронець парковки розбив голову водію, який залишив авто &quot;не там&quot; (фото)

У Києві охоронець парковки побив водія (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в кінці вересня у Києві побили інспектора з паркування біля метро "Печерська".

Також ми писали, що перед цим під Рівним побили водія маршрутки, який не зупинився, де його просили.

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