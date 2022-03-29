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"В якій ми жо*і опинилися": росіяни молять українських блогерів про "допомогу"

Фото: Росіяни починають прозрівати і скаржитися на економіку (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Після введених в РФ санкцій деякі росіяни починають прозрівати, і вже визнають, що відмінно відчувають їх наслідки на економіці. Вже всі верстви населення країни-агресора відчувають на собі наслідки вторгнення Росії в Україну.

Так, в мережі опублікували листування росіянина з однією з відомих медійних особистостей в Україні (ім'я її не називають).

В онлайн-спілкуванні росіянин просить про допомогу жінку, мовляв, потрібно розповісти, що насправді відбувається в РФ.

"Я знаю, що в Україні зараз важко і погано, але і ми практично теж вмираємо. У нас тупо немає валюти, їжі в магазинах все менше, тупо всіх звільняють. Дуже хотів би, щоб ти розповіла про це, світ повинен знати, що з нами відбувається", - пише росіянин.

На це українка в стьобній манері йому відповідає, що не вірить йому, адже Пєсков каже, що все добре і за цукор ніхто не б'ється.

Також москвич просить не писати українку "на Росії", адже це неправильно.

"Просто я не можу пояснювати, в якій жо*і ми опинилися", - резюмує він.

Нижче наводимо всю переписку.

Скріншот (facebook.com/tetyana.drobot.1)

Як ми раніше писали, російський полонений вразився нісенітницям, які віщає його мати.

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