"В якій ми жо*і опинилися": росіяни молять українських блогерів про "допомогу"

В онлайн-спілкуванні росіянин просить про допомогу жінку, мовляв, потрібно розповісти, що насправді відбувається в РФ.

"Я знаю, що в Україні зараз важко і погано, але і ми практично теж вмираємо. У нас тупо немає валюти, їжі в магазинах все менше, тупо всіх звільняють. Дуже хотів би, щоб ти розповіла про це, світ повинен знати, що з нами відбувається", - пише росіянин.

На це українка в стьобній манері йому відповідає, що не вірить йому, адже Пєсков каже, що все добре і за цукор ніхто не б'ється.

Також москвич просить не писати українку "на Росії", адже це неправильно.

"Просто я не можу пояснювати, в якій жо*і ми опинилися", - резюмує він.

Нижче наводимо всю переписку.

Скріншот (facebook.com/tetyana.drobot.1)