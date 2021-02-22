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"В бруд впустити можуть": мережу шокувало зберігання риби в Києві

Автор: Styler

У мережі з'явилося відео, на якому видно в яких жахливих умовах зберігатися заморожена риба на Подільській базі в Києві. Риба стоїть просто на піддоні, а зверху на неї поклали ще якісь коробки.

Відео з рибою опубліковано на сторінці "dtp.kiev.ua" в Facebook.

"Ось так зберігається риба на Подільській базі в Києві. Як так можна ставитися до продуктів, які ми споживаємо?" - йдеться у підписі до ролика.

Користувачі мережі також прокоментували це.

  • Радійте, що власник товару його хоч на піддон дерев'яний поставив!!! Міг просто кинути на бетон і все!
  • Якщо простежити методику зберігання морепродуктів від місця вилову і до прилавка, то блювати можна буде довго;
  • А ви що думали, що "маленьке звірятко загортає все у фольгу"?
  • А ще так само зберігається м'ясо, ковбаса, борошно для хліба і т. д. Приклади можна наводити пів дня;
  • В Україні все так зберігають!!!
  • Потрібно дати наводку котам;
  • Ви не повірите, але це нормальна практика, коли це в бруд впустити можуть. Але на тлі самого процесу від вилову до заморожування - це найменше з зол;
  • Ну плюс тільки почався.

Нагадаємо, українців попередили про фальсифікат. Експерти розповіли, який продукт підробляють найчастіше.

Ми також писали про те, що експерти назвали кращу і гіршу ковбасу. Деякі добавки можуть серйозно нашкодити здоров'ю.

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