"В бруд впустити можуть": мережу шокувало зберігання риби в Києві

У мережі з'явилося відео, на якому видно в яких жахливих умовах зберігатися заморожена риба на Подільській базі в Києві. Риба стоїть просто на піддоні, а зверху на неї поклали ще якісь коробки.
Відео з рибою опубліковано на сторінці "dtp.kiev.ua" в Facebook.
"Ось так зберігається риба на Подільській базі в Києві. Як так можна ставитися до продуктів, які ми споживаємо?" - йдеться у підписі до ролика.
Користувачі мережі також прокоментували це.
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