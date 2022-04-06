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Її впізнали за манікюром: історія Ірини з Бучі, фото якої облетіло увесь світ

Колаж РБК-Україна: Убиту в Бучі жінку впізнали за манікюром
Автор: Світлана Мащенко

Після того як українські військові і журналісти зайшли в Бучу, і стали свідками наслідків різанини, яку вчинили там росіяни, світлини із колись затишного містечка під Києвом облетіли увесь світ. Одне з них - фото руки з яскраво-червоним манікюром.

Свою роботу впізнала майстер, яка робила манікюр Ірині Фількіній - так звали жінку. Рідні підтвердили - Ірина загинула, а тіло її й досі не знайшли. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зв'язок з 52-річною Іриною зник ще в перші дні війни. З того часу рідні її розшукували, доки не впізнали на фото і відео її тіло.

Анастасія працює майстром з манікюру. І коли побачила той манікюр з сердечком на одному з нігтів, зрозуміла - це її клієнтка. Вона нещодавно приходила до Насті на курс з макіяжу для себе.

"Ми купили їй набір косметики. Вона так раділа", - розповідає Анастасія.

Скріншот: Ірина Фількіна

Рідних Ірини майстер не знала. Тому вона залишила допис в Інстаграмі, в надії, що його побачать.

Що сталося з Іриною

Війна застала Ірину на роботі. Тому вона поїхала взяти речі, аби повернутися на роботу. Сестра каже, що транспорт не ходив, тому Ірина попросила у співробітника велосипед і поїхала додому.

Дочка вмовляла виїхати в безпечне місце, коли до Бучі дістався ворог.

"Та не переживай, це ж твоя мама. Ти ж знаєш, що мама завжди з усім впорається. Ти ж знаєш, мама тебе любить. Давай, бо важко крутити педалі..." - це була остання розмова доньки з матір'ю.

Рідні отримали відео з нею, де вона лежить з велосипедом поруч і день, коли Ірині виповнилося би 53.

Знайти тіло Ірини досі не вдається...

Раніше ми писали, що у Ворзелі окупанти вбили і з'їли двох собак.

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