Її впізнали за манікюром: історія Ірини з Бучі, фото якої облетіло увесь світ

Зв'язок з 52-річною Іриною зник ще в перші дні війни. З того часу рідні її розшукували, доки не впізнали на фото і відео її тіло.

Анастасія працює майстром з манікюру. І коли побачила той манікюр з сердечком на одному з нігтів, зрозуміла - це її клієнтка. Вона нещодавно приходила до Насті на курс з макіяжу для себе.

"Ми купили їй набір косметики. Вона так раділа", - розповідає Анастасія.

Скріншот: Ірина Фількіна

Рідних Ірини майстер не знала. Тому вона залишила допис в Інстаграмі, в надії, що його побачать.

Що сталося з Іриною

Війна застала Ірину на роботі. Тому вона поїхала взяти речі, аби повернутися на роботу. Сестра каже, що транспорт не ходив, тому Ірина попросила у співробітника велосипед і поїхала додому.

Дочка вмовляла виїхати в безпечне місце, коли до Бучі дістався ворог.

"Та не переживай, це ж твоя мама. Ти ж знаєш, що мама завжди з усім впорається. Ти ж знаєш, мама тебе любить. Давай, бо важко крутити педалі..." - це була остання розмова доньки з матір'ю.

Рідні отримали відео з нею, де вона лежить з велосипедом поруч і день, коли Ірині виповнилося би 53.

Знайти тіло Ірини досі не вдається...