В Ужгороді вандали розбили надгробки на єврейському кладовищі: з'явилися фото

В Ужгороді стався акт вандалізму - невідомі пошкодили кілька надгробків. Інцидент стався на околиці міста в Радванці.
Про це 4 червня передали в Об'єднаній єврейській громаді України в Telegram.
Повідомляється, що вандали розбили надгробки в четвер, у другій половині дня.
На кладовищі кількість пошкоджених маців склало 10 штук з усіх трохи понад 60, розташованих тут (найстаріший єврейський надгробок датується 1855 роком).
Також в мережі показали фото з пошкодженими надгробними каменями.
В Ужгороді вандали пошкодили надгробки на єврейському кладовищі (фото: t.me/UJCUkraine)
Об'єднана єврейська громада України за фактом інциденту звернулася із заявою до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.
Зазначається, що близько місяця тому кілька надгробних каменів були зруйновані на Старому єврейському кладовищі Ужгорода по вулиці Котляревського.
Раніше повідомлялося, що взимку під Миколаєвом вандали осквернили понад 100 могил на сільському кладовищі.
Також ми писали про те, що в грудні 2020-го під Запоріжжям фермер знищив старе єврейське кладовище, яке знаходилося поруч з його ділянкою.