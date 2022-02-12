В Ужгороді через COVID померла 23-річна вагітна дівчина: ніколи не хворіла і була вакцинована

Пацієнтка в положенні, у якої лікарі діагностували COVID-19, пролежала в обласній лікарні майже два тижні.

За словами матері Марії Нелі Стасишеної, у дочки раніше не було проблем зі здоров'ям. Вона також двічі вакцинувалася, але все-таки десь заразилася на коронавірус - тест показав позитивний результат.

Спочатку вагітну пацієнтку поклали в Ужгородський міський пологовий будинок в гінекологічне відділення, але пізніше вона стала скаржитися на погіршення стану.

"На п'ятий день в лікарні о 19:00 вона мені зателефонувала і плакала. Дочка говорила, що їй важко дихати, болить спина і не може рухатися", - розповідає Стасишена.

Тоді лікар після огляду прописав дівчині масаж. Наступного невропатолог поставив діагноз "ковідна" неврологія.

"Лише на 8 день, коли сатурація впала до 75 і почала задихатися, зробили КТ, яке показало 90% ураження легень. Вона в тій лікарні вісім днів лежала, а медики нічого не зробили, щоб допомогти", - каже мати покійної вагітної дівчини.

Після цього пацієнтку перевели в реанімацію, а пізніше відправили вже в обласну лікарню. Там Марія і померла.

Неля Стасишена зі своєю дочкою Марією (фото: tsn.ua)