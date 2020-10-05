Жахливі кадри наслідків пожеж у Луганській області: люди сплять просто неба (відео)

Як живуть люди після пожеж у Луганській області (фото: facebook.com/UA National Police)

Люди відмовляються брати гроші в якості допомоги

Пожежі в Луганській області призвели до численного руйнування будинків місцевих жителів. Хтось зміг перебратися до родичів, а комусь доводиться жити на вулиці. Люди просто шукають місце, щоб переночувати. Жахливі кадри того, як людям доводиться тулитися в коробках вздовж дороги, опублікували в Telegram-каналі "Харків Life".

Як повідомляється, з Харкова на Луганщину вже висунулася допомога, однак люди гроші брати відмовляються.

"Ціла колона з Харкова з продуктами та речами приїхала в Луганську область. На цьому відео жахливі кадри того, як люди сплять буквально просто неба. Вигоріло все, абсолютно все. Люди відмовилися брати гроші, хлопці завантажили їх продуктами та рушили далі в дорогу", - йдеться у підписі до відео.

Очевидець, знявший одну з "осель" знедолених луганчан, показав, як вони намагаються виживати після пожеж.

Місцеві розповідають, що їм, як мінімум, шкода праці, вкладеної в будинку протягом довгих десятиліть, які вони там проживали.

Людям доводиться жити в низьких будках у таборах, які утворилися для тих, хто залишився без дому.

Як живуть люди після пожеж у Луганській області

Нагадаємо, що раніше мешканка Луганщини вибухнула непідробленими емоціями через пожежі.

До цього повідомлялося, що масштабні лісові пожежі в Луганській області спалахнули 30 вересня. Жертвами пожеж стали 11 осіб.

Також РБК-Україна писало, що за фактами пожеж в Луганській області правоохоронці відкрили 11 справ. До кримінальних справ за фактами пожеж долучили відеозапис, на якому видно, як російські найманці з окупованих районів Луганської області намагалися підпалити суху траву.