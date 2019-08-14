Жахливо! Сумська зізналася у сексуальних домаганнях і помсти режисера

Ольга Сумська розповіла про сексуальні домагання з боку режисера, які їй довелося пережити. Зірка зізналася, що через власні принципи втратила не одну роль. Народна артистка в інтерв'ю журналістам "Ранок з Україною" на каналі "Україна" поділилася подробицями.

Коментуючи ситуацію з опальним американським кінопродюсером Харві Вайнштейном і його "пригодами", Сумська зазначила, що і вона на власному досвіді дізналася, як зовнішність може стати перешкодою кар'єрі.

Актриса пригадала випадок, коли один режисер домагався її, а після відмови не тільки забрав роль, хоча Сумську перед цим вже затвердили, але й поширив брехливі чутки, щоб таким чином помститися.

"Був один режисер, який просто натякав і пропонував, скажімо, піти з ним на каву кудись, запрошував до себе додому. Я відмовила і після цього він просто мене прибрав з картини", - розповіла Сумська.

Ольга Сумська зізналася, що стикалася із сексуальними домаганнями з боку режисера (Фото: прес-служба)

Вона додала, що потім не пов'язувалася з цим режисером і надалі його уникала, тому навіть ім'я його забула. Назвати проект, над яким вони працювали, актириса також не змогла.

"Жахливо, жахливо! Пам'ятаю, він почав брехати, розповідати своїм колегам режисерам і директору студії, що актрису Сумську не треба запрошувати, адже вона така-сяка. Дезінформував всіх з приводу моїх акторських здібностей, а це найболючіше, що може бути для актора", – обурюється Сумська.

Також вона зазначила, що у випадку з Вайнштейном жінка сама вибирає, бути з людиною чи ні та чи потрібен їй цей крок.

"Тому що комусь це вдалося - хтось використовував такі тандеми і знайомства на користь своєї професії", - сказала Сумська.

Як повідомлялося раніше, 27-річна актриса звинуватила Люка Бессона в зґвалтуванні.

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