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УЗ поразила украинцев неожиданными переменами: даже в плацкарте!

Коллаж РБК-Украина: Укрзализныця поразила обновленными вагонами
Автор: Светлана Мащенко

Укрзализныця, несмотря на войну, продолжает улучшать условия перевозки пассажиров. Изменения касаются даже плацкартных вагонов.

Своими впечатлениями в Facebook поделилась пассажир Ольга Фанагей-Баранова.

По ее словам УЗ в кризисных условиях неожиданно "перерождается из гадкого утенка в птицу Феникс".

"Мы сели в плацкарт Киев-Рахов и... прозрели от качества вагона. Индивидуальный светильник над каждой кроватью, новые окна, мягкие диваны, не закрывающие на остановках вакуумный клозет, розетки в каждом отсеке!" – пишет Ольга.

Также пассажир, что путешествовавшая с детьми до запада Украины, отметила "нормальные ролеты вместо проклятых занавесок, которые постоянно падали на голову".

"Я в экстазе. Это плацкарт, напомню", - добавила пассажир, отметив, что даже сварливые проводники исчезли, и в последнее время встречаются только приветливые.

В комментариях некоторые пассажиры УЗ отметили, что метаморфозы дошли еще не до всех рейсов:

"Ми сіли на зворотному шляху з Карпат у купе Львів-Дніпро і зрозуміли, що нічого не змінилося";

"В серпні їхали у поїзді Запоріжжя-Львів... 25 годин без можливості вийти на повітря, бо всі зупинки по 2 хвилини, традиційно брудні вагони і туалет, який треба спочатку вимити, перш ніж ним скористатися... Ну і хамський провідник як бонус";

"Порадували. Бо після всіх європейських потягів мені було сумно повертатися до рідної Укрзалізниці. Можливо, це дійсно тільки для "улюбленців долі" працює, га?"

Ранее мы писали, что в поездах "Укрзализныци" запускают приятный бесплатный бонус к путешествиям.

Также УЗ запустила свое мобильное приложение, которое позволит купить билеты по максимально выгодным ценам.

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Укрзализныця