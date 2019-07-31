Ти побачила очі ката: батько Гандзюк показав страшні фото нападу на дочку

Батько вбитої української активістки Катерини Гандзюк пригадав день нападу на свою дочку і опублікував моторошні кадри трагедії. Рівно рік тому, 31 липня, на активістку напали. Сумними і гіркими спогадами Віктор Гандзюк поділився на своїй Facebook-сторінці.

"На цьому місці...Рівно рік тому..В цей день, день, що поділив життя на «до» і «після».Уявляю...Ти ніби випорхнула з під‘їзду, вся сяюча, весела, усміхнена, красива, мов весна. Чотири метри до автомобіля, лише кілька кроків. Останніх кроків в Твоєму житті", - згадує батько.

Віктор згадав дуже моторошні моменти того дня, які залишилися в його пам'яті навічно.

"Щось гаряче потекло по голові, спині, руках. З патьоками під ноги впали залишки одежі, Твоє волосся. Ти стояла зовсім гола. Шкіра на очах чорніла, злазила та шкварчала, як на сковорідці. Плавилось крило автомобіля. Ти повернулася і побачила очі ката, його зухвалу усмішку. Потім він побіг. А далі нестерпні муки, неймовірний біль, реанімаційна палата, численні операції, нерухомість та неймовірне бажання вижити.А потім смерть", - поділився Віктор.

Батько активістки нагадав, що замовники і організатори вбивства його дочки досі на волі, а слідство по справі зупинено. Гандзюк обурився тим, що скільки ще потрібно смертей, щоб правоохоронна система почала працювати.

"Вже рік.Виконавці отримали смішні терміни. Замовники та організатори на волі. Слідство призупинено. Така держава. Попередній президент обіцяв мені, що винні будуть покарані. Теперішній - сприяти в розслідуванні справи. Скільки потрібно змінити президентів, генпрокурорів, керівників СБУ, щоб вбивство моєї дитини нарешті розкрили? Що ще потрібно зробити, щоб замовники вбивства, чиї прізвища давно відомі суспільству, нарешті отримали хоча б підозри у скоєному злочині? Скільки потрібно вбити наших дітей, щоб правоохоронна система почала нарешті нас захищати?" - завершив батько Катерини.

Фото: Катерина Гандзюк в день трагедії (Віктор Гандзюк/Facebook)

До речі, слідство змінило підозру Мангеру з замовного вбивства Катерини Гандзюк на замовлення побиття. Тепер мова йде про статті 121 ч. 2 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. До цього його звинувачували в організації вбивства і умисному вбивстві, яке передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Як ми раніше писали, що в Херсоні під головним управлінням поліції проходить акція у річницю нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк.