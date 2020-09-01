Увішаний медалями екс-нардеп осоромився на параді: відео розлютило українців

Колишній нардеп Олег Барна не зміг сказати, де воював, хоча прийшов до ветеранів з медалями на грудях
Колишній народний депутат Олег Барна потрапив у скандал у День Незалежності. Він прийшов на Марш Захисників України увішаний нагородами як учасник бойових дій. Однак люди помітили незваного "гостя" і вступили з ним в гарячу перепалку.
Відеоролик зі спілкуванням Барни з атовцями розмістив у Facebook Alexander Pochynok.
Ветерани почали допитуватися у нього, де він безпосередньо брав участь у бойових діях. На що Барна запропонував відвезти їх до Станиці Луганської, де б ті змогли переконатися, побачивши документи.
"Приїхали на один день, і отримали УБД, а ви мені розповідаєте", - відрізав Барні учасник війни на Сході.
Причому Барна навіть не зміг назвати позивний свого командира, назву позиції, де він брав участь в бойових діях.
"Професійний популіст, провокатор та корупціонер Барна нап‘ялив форму і хотів примазатись до бойових захисників України Добровольців, але не зміг відповісти на запитання, де саме брав участь у бойових діях, в результаті був вигнаний із коробки бойовими! Слава Україні та ганьба такій мерзоті!" - підписане відео.
Олег Барна осоромився перед ветеранами на параді (відео: facebook.com/alexander.pochynok)
Українці залишили десятки коментарів під відео, вони обурюються нахабністю колишнього урядовця.
Нагадаємо, що Олег Барна, був народним депутатом в минулому скликанні від фракції БПП. У червні 2017 року він потратив у серйозну ДТП в Києві. На повній швидкості авто, яким він кермував, зіткнулося з трамваєм маршруту №18.