Увішаний медалями екс-нардеп осоромився на параді: відео розлютило українців

Колишній народний депутат Олег Барна потрапив у скандал у День Незалежності. Він прийшов на Марш Захисників України увішаний нагородами як учасник бойових дій. Однак люди помітили незваного "гостя" і вступили з ним в гарячу перепалку.

Відеоролик зі спілкуванням Барни з атовцями розмістив у Facebook Alexander Pochynok.

Ветерани почали допитуватися у нього, де він безпосередньо брав участь у бойових діях. На що Барна запропонував відвезти їх до Станиці Луганської, де б ті змогли переконатися, побачивши документи.

"Приїхали на один день, і отримали УБД, а ви мені розповідаєте", - відрізав Барні учасник війни на Сході.

Причому Барна навіть не зміг назвати позивний свого командира, назву позиції, де він брав участь в бойових діях.

"Професійний популіст, провокатор та корупціонер Барна нап‘ялив форму і хотів примазатись до бойових захисників України Добровольців, але не зміг відповісти на запитання, де саме брав участь у бойових діях, в результаті був вигнаний із коробки бойовими! Слава Україні та ганьба такій мерзоті!" - підписане відео.

Олег Барна осоромився перед ветеранами на параді (відео: facebook.com/alexander.pochynok)

Українці залишили десятки коментарів під відео, вони обурюються нахабністю колишнього урядовця.

"А інваліда війни Барна отримав за зіткнення з трамваєм! Шкода, вага якої близько 1 тонни вибила 20-ти тонний трамвай з рейок! Це в якому стані потрібно бути, щоб таке вчудити?;

Я так люблю такі прямі розмови і петляння Барни - то 99 левел! Гарно упакували шпіца в ср*ку;

І медалі начепив. Вже і у нас ряжені з'явилися!" - пишуть українці.

Нагадаємо, що Олег Барна, був народним депутатом в минулому скликанні від фракції БПП. У червні 2017 року він потратив у серйозну ДТП в Києві. На повній швидкості авто, яким він кермував, зіткнулося з трамваєм маршруту №18.