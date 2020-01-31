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Повели під руки: російську співачку госпіталізували з підозрою на коронавірус

STYLERЖиття    31.01.2020 - 14:22
Повели під руки: російську співачку госпіталізували з підозрою на коронавірус
У російської співачки запідозрили коронавірус (Колаж РБК-Україна)

Медики в Таїланді запідозрили у артистки китайський коронавірус

Коронавірус з Китаю викликав велику паніку серед населення планети. Станом на 31 січня, смертельний вірус з Ухані вже забрав життя 213 осіб, а відмітка тих, що заразилися підбирається до 10 тисяч. Крім того, були зареєстровані випадки захворювання в нових країнах.

А 30 січня паніка з коронавірусом наробила шуму в Таїланді. Відому російську співачку Олену Князєву екстрено госпіталізували в лікарню з підозрою на новий вид коронавірусу 2019-nCoV.

Як розповіла артистка, її самопочуття почало погіршуватися під час виступу на острові Самуї. Після концерту дівчина вже не змогла сама зійти зі сцени.

"Я відпрацювала свій блок, і мене під руки повели в гримерку", - повідомила Олена Князєва.

Через деякий час їй стало ще гірше і колеги викликала медиків. Лікарі запідозрили у неї коронавірус і негайно госпіталізували в місцеву лікарню. Князєва провела добу під крапельницею і чекала результатів аналізів.

На щастя, китайська пневмонія в артистки не підтвердилася, хоча лікарі так і не дізналися, що за незрозуміла хвороба виявилася у співачки.

"Етіологія вірусу так і не була встановлена, а у виписці відзначили, що вірус незрозумілого походження", - додала Князєва.

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