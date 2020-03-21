Приховала важливий момент? Відомий актор шокував визнанням про Меган Маркл

Меган Маркл потрапила в центр обговорень, оскільки приховала від громадськості важливий момент. Про це розповів 45-річний актор Саймон Рекс, інформує видання "Just Jared".

Відомий по ролі Джорджа у фільмі "Дуже страшне кіно 4", актор зробив заяву про те, що британські таблоїди пропонували йому солідну суму грошей за брехню про стосунки з Меган Маркл.

Саймон і Меган були знайомі раніше і навіть працювали разом над телепроектом "Скорочення", але все обмежувалося дружнім спілкуванням. Актор розповів, що вони ніколи не цілувалися, і лише одного разу сходили разом на обід.

Кілька британських таблоїдів вирішили запропонувати Саймону гроші, щоб він збрехав про стосунки з дружиною принца Гаррі, однак чоловік вважає, що підставляти Меган було б вкрай низько і закликав залишити її в спокої.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі пошкодували про своє рішення. Під час прощання зі своїми помічниками Сассекська розплакалася, а принц зрозумів, що позбувся деяких звань.

Ми писали, що Єлизавета II покинула Букінгемський палац через коронавірус. Якщо ситуація ще більше погіршиться, Єлизавету та її 98-річного чоловіка принца Філіпа помістять на карантин у їх норфолькському маєтку Сандрингем.

А також про те, що експерти викрили Меган Маркл і звинуватили у брехні.