Устранит морщины и мешки под глазами. Этот аптечный хит стоит копейки, а действует как роскошный крем

Какая мазь поможет бороться с морщинами?

Мазь с витамином А, которую еще называют витаминной мазью, является чрезвычайно дешевым косметическим средством, которое есть практически в каждой аптеке. Ее стоит иметь и использовать на коже рук, лица и даже всего тела.

Эта обычная, дешевая и легкодоступная мазь имеет чрезвычайные свойства благодаря ингредиентам, которые она содержит. Его действующим веществом является ретинилпальмитат, который называется проретинол, который в коже превращается в ретинол, активную форму витамина А.

Кроме того, витаминная мазь обычно содержит несколько других ингредиентов, таких как:

Вазелин - создает на коже защитный слой, который предотвращает потерю влаги и защищает от негативного воздействия внешних факторов,

ланолин - эффективное природное смягчающее средство, которое смазывает и восстанавливает естественный гидролипидный барьер кожи,

пчелиный воск - это также натуральное смягчающее средство, которое также питает, смягчает, увлажняет и создает защитный слой на коже, предотвращая ее высыхание, растрескивание и кератинизацию,

глицерин - поддерживает увлажнение кожи, обладает окклюзионным эффектом, укрепляет, регенерирует и смазывает кожу.

Благодаря простому составу мазь можно использовать даже для младенцев и детей, ее рекомендуют использовать как защиту от опрелостей. Но аллергикам следует быть осторожными при применении, особенно тем, у кого повышенная чувствительность к ланолину или другим ингредиентам мази.

Витамин А в основном известен своим положительным влиянием на зрение, но на этом его функции не заканчиваются. Он также стимулирует иммунную систему к борьбе с инфекцией, участвует в выработке иммунных клеток и гормонов, влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

Также витамин А также является сильным антиоксидантом, а это означает, что он борется со свободными радикалами и предотвращает окислительный стресс, который является основной причиной многих заболеваний образа жизни, таких как диабет, атеросклероз и рак.

Антиоксиданты также замедляют процесс старения, благодаря чему мы выглядим моложе. Витамин А при наружном нанесении на кожу увлажняет, смягчает, разглаживает и питает ее.