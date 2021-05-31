Не поступилася місцем: на Закарпатті п'яний чоловік побив жінку в маршрутці на очах у дитини

Побиття жінки відбулося на очах її маленької дитини. Чоловік завдав ще кілька ударів ногою, після чого вийшов з маршрутки і пішов в невідомому напрямку.

Потерпіла відразу ж викликала поліцію. Правоохоронці швидко знайшли чоловіка, який був під впливом алкогольного сп'яніння. Свої дії він пояснити не зміг.

На відео, яке з'явилося в мережі чутно, як чоловік дорікає жінці з дитиною, що вона не поступилася місцем літній пасажирці.

В Ужгороді чоловік побив жінку в маршрутці (відео: YouTube)

За даним інцидентом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (легке тілесне ушкодження).

За побиття жінки чоловікові загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.