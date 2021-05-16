"Влаштується на роботу хіба прибиральником": у мережі накинулися на українця, син якого хоче покинути школу після 9 класу

У мережі засудили українця, тому що його син хоче покинути навчання після 9 класу, а вступати до коледжу чи університету не має ні найменшого бажання.
Відповідне повідомлення опублікував батько підлітка Арсеній Гужва у Facebook-спільноті "Батьки SOS".
"Після 9 класу учень хоче покинути школу. Вступати нікуди не збирається. Це не буде вважатися порушенням закону "Про освіту"? Скільки зараз в Україні обов'язкових класів?"- поцікавився він.
Але в коментарях користувачі засудили чоловіка, забувши навіть відповісти на його питання.
Багато хто вважає, що хлопець повинен вчитися далі, щоб в майбутньому знайти роботу, адже, на їхню думку, "без диплома зараз нікуди".
Згодом Арсеній опублікував відповідь на всі ці коментарі, в якій зазначив, що його син займається саморозвитком і диплом про освіту сьогодні - це зовсім не запорука успіху.
"Для тих, хто почав фантазувати про ситуацію, через яку виникло питання, напишу невелике пояснення. Ніяких проблем немає. Ні до психолога, ні до психіатра потреби звертатися немає. Навіть з професійною орієнтацією все зрозуміло", - пояснив він.
Він додав, що дитина дуже багатьом цікавиться і навіть вміє вже заробляти за допомогою своїх знань.
"Грає на фортепіано, пише електронну музику, створює 3D-моделі, які потім можна продавати на біржі, цікавиться програмуванням, може ремонтувати смартфони, планшети, комп'ютери. З дитиною дуже добре розбираємося і якщо за законом треба - то будемо робити так, як треба. Нікого нікуди не треба тягнути волоком. Він досить свідомий", - додав чоловік.
Раніше ми писали, що навчальний рік для школярів продовжать у деяких містах України.
Також нещодавно стало відомо, що під Тернополем учитель музики роками чіплявся до школярок.