Влаштувала п*рно: MARUV поцілувала дівчину прямо на сцені (фото)

MARUV, яка в кліпах і сценічних образах часто обігрує жіночу сексуальність, поцілувала дівчину під час концерту в Санкт-Петербурзі. Багато фанатів розкритикували поведінку української артистки, вважаючи її вчинок пропагандою ЛГБТ-спільноти. Провокаційні знімки артистка опублікувала у своєму Instagram.

Українська виконавиця MARUV, яка здобула особливу популярність завдяки перемозі у Нацвідборі на Євробаченні 2019, продовжує активну гастрольну діяльність в Росії. На цей раз концерт, на думку глядачів, виявився занадто "гарячим". Анна Корсун дозволила себе поцілувати дівчину з підтанцьовки прямо на сцені. Дії артистки викликали шквал критики в соцмережах.

MARUV поцілувала дівчину під час концерту в Санкт-Петербурзі (фото: instagram.com/maruvofficial)

Під публікацією фанати написали:

Це вже п*рнуха на сцені)) Дівчата, ви трохи зменшіть оберти, не переходьте межі пристойності!

Жесть((

Домінуюча самка хD

Фу, ви що – лесбіянка??? Я була кращої думки навіть після слів про Крим.

Пам'ятай як казала Crimea is Ukraine, коли голою жопою трясеш в такому прекрасному Пітері. Пустушка, а не артист.

Жінка-вогонь.

Очам боляче.

Нагадаємо, що раніше кислотна MARUV показала нові пікантні фото.

Також ми писали, що буквально минулого тижня Анна Корсун показала нарешті кліп на пісню Siren Song, з якою і брала участь у Нацвідборі. І слід зазначити, що відеоробота вийшла під грифом "18+".

Також повідомлялося, що MARUV захопила фанатів фігурою в нижній білизні (фото).