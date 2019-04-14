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Влаштувала п*рно: MARUV поцілувала дівчину прямо на сцені (фото)

STYLERПерсони    14.04.2019 - 13:33
Влаштувала п*рно: MARUV поцілувала дівчину прямо на сцені (фото)
MARUV поцілувала дівчину під час концерту в Санкт-Петербурзі (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV, на думку фанатів, під час концерт в Санкт-Петербурзі перейшла всі межі моралі

MARUV, яка в кліпах і сценічних образах часто обігрує жіночу сексуальність, поцілувала дівчину під час концерту в Санкт-Петербурзі. Багато фанатів розкритикували поведінку української артистки, вважаючи її вчинок пропагандою ЛГБТ-спільноти. Провокаційні знімки артистка опублікувала у своєму Instagram.

Українська виконавиця MARUV, яка здобула особливу популярність завдяки перемозі у Нацвідборі на Євробаченні 2019, продовжує активну гастрольну діяльність в Росії. На цей раз концерт, на думку глядачів, виявився занадто "гарячим". Анна Корсун дозволила себе поцілувати дівчину з підтанцьовки прямо на сцені. Дії артистки викликали шквал критики в соцмережах.

 

MARUV поцілувала дівчину під час концерту в Санкт-Петербурзі (фото: instagram.com/maruvofficial)

Під публікацією фанати написали:

  • Це вже п*рнуха на сцені)) Дівчата, ви трохи зменшіть оберти, не переходьте межі пристойності!
  • Жесть((
  • Домінуюча самка хD
  • Фу, ви що – лесбіянка??? Я була кращої думки навіть після слів про Крим.
  • Пам'ятай як казала Crimea is Ukraine, коли голою жопою трясеш в такому прекрасному Пітері. Пустушка, а не артист.
  • Жінка-вогонь.
  • Очам боляче.

Нагадаємо, що раніше кислотна MARUV показала нові пікантні фото.

Також ми писали, що буквально минулого тижня Анна Корсун показала нарешті кліп на пісню Siren Song, з якою і брала участь у Нацвідборі. І слід зазначити, що відеоробота вийшла під грифом "18+".

Також повідомлялося, що MARUV захопила фанатів фігурою в нижній білизні (фото).

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