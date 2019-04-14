Влаштувала п*рно: MARUV поцілувала дівчину прямо на сцені (фото)

MARUV, на думку фанатів, під час концерт в Санкт-Петербурзі перейшла всі межі моралі
MARUV, яка в кліпах і сценічних образах часто обігрує жіночу сексуальність, поцілувала дівчину під час концерту в Санкт-Петербурзі. Багато фанатів розкритикували поведінку української артистки, вважаючи її вчинок пропагандою ЛГБТ-спільноти. Провокаційні знімки артистка опублікувала у своєму Instagram.
Українська виконавиця MARUV, яка здобула особливу популярність завдяки перемозі у Нацвідборі на Євробаченні 2019, продовжує активну гастрольну діяльність в Росії. На цей раз концерт, на думку глядачів, виявився занадто "гарячим". Анна Корсун дозволила себе поцілувати дівчину з підтанцьовки прямо на сцені. Дії артистки викликали шквал критики в соцмережах.
MARUV поцілувала дівчину під час концерту в Санкт-Петербурзі (фото: instagram.com/maruvofficial)
Під публікацією фанати написали:
Нагадаємо, що раніше кислотна MARUV показала нові пікантні фото.
Також ми писали, що буквально минулого тижня Анна Корсун показала нарешті кліп на пісню Siren Song, з якою і брала участь у Нацвідборі. І слід зазначити, що відеоробота вийшла під грифом "18+".
Також повідомлялося, що MARUV захопила фанатів фігурою в нижній білизні (фото).