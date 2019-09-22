Втомлена і пьяненька: Лобода в черговий раз зганьбилася в мережі

Світлана Лобода ділиться новими знімками з шанувальниками, які не завжди прихильні до співачки
Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка потрапила у гучний скандал через те, що запізнилася на концерт і заспівала під "фанеру", виставила на своїй сторінці в Instagram нове фото. Але не всі шанувальники артистки оцінили цей знімок.
На фото Лобода стоїть з келихом в темному вбранні, яке підкреслює її довгі ноги.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Деякі фоловери співачки зазначили, що артистка явно напідпитку.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Світлану Лободу запідозрили в романі з 27-річним танцюристом Назаром Грабарем, який танцює в балеті співачки з 2017 року. Крім того, Назар знявся у кліпі Лободи "Твои глаза". До цього він також знявся в кліпі групи Время і стекло "Имя 505".
Ми також писали про те, що Лобода умилила мережу сімейною ідилією з доньками. На руках співачка тримає молодшу Тільду, а Єва сидить поруч, обнявши маму.