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Втомлена і пьяненька: Лобода в черговий раз зганьбилася в мережі

STYLERЖиття    22.09.2019 - 21:32
Втомлена і пьяненька: Лобода в черговий раз зганьбилася в мережі
Лобода виставила нове фото і піддалася жорсткій критиці (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода ділиться новими знімками з шанувальниками, які не завжди прихильні до співачки

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка потрапила у гучний скандал через те, що запізнилася на концерт і заспівала під "фанеру", виставила на своїй сторінці в Instagram нове фото. Але не всі шанувальники артистки оцінили цей знімок.

На фото Лобода стоїть з келихом в темному вбранні, яке підкреслює її довгі ноги.

Втомлена і пьяненька: Лобода в черговий раз зганьбилася в мережі

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Деякі фоловери співачки зазначили, що артистка явно напідпитку.

  • Нереально зазналася вже... дивитися гидко;
  • Світланка, потрібно трошки ще й їсти!!!
  • Це зайве;
  • Страшилка;
  • Ноги тут як у скелета з кліпу куля дура;
  • Жах якийсь. Чим пишатися, хворий вигляд!!!
  • О, бухий мужик;
  • Ноги ледве тримають... до всього і курнула;
  • Втомлена і пьяненька;
  • По вашим очам стає ясно, що вам особливо весело;
  • Налийте мені ще келишок, зараз дама буде танцювати.

Втомлена і пьяненька: Лобода в черговий раз зганьбилася в мережі

Втомлена і пьяненька: Лобода в черговий раз зганьбилася в мережі

Втомлена і пьяненька: Лобода в черговий раз зганьбилася в мережі

Втомлена і пьяненька: Лобода в черговий раз зганьбилася в мережі

Втомлена і пьяненька: Лобода в черговий раз зганьбилася в мережі

Втомлена і пьяненька: Лобода в черговий раз зганьбилася в мережі

Втомлена і пьяненька: Лобода в черговий раз зганьбилася в мережі

Втомлена і пьяненька: Лобода в черговий раз зганьбилася в мережі

Втомлена і пьяненька: Лобода в черговий раз зганьбилася в мережі

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Світлану Лободу запідозрили в романі з 27-річним танцюристом Назаром Грабарем, який танцює в балеті співачки з 2017 року. Крім того, Назар знявся у кліпі Лободи "Твои глаза". До цього він також знявся в кліпі групи Время і стекло "Имя 505".

Ми також писали про те, що Лобода умилила мережу сімейною ідилією з доньками. На руках співачка тримає молодшу Тільду, а Єва сидить поруч, обнявши маму.

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