Втомлена і пьяненька: Лобода в черговий раз зганьбилася в мережі

Лобода виставила нове фото і піддалася жорсткій критиці (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода ділиться новими знімками з шанувальниками, які не завжди прихильні до співачки

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка потрапила у гучний скандал через те, що запізнилася на концерт і заспівала під "фанеру", виставила на своїй сторінці в Instagram нове фото. Але не всі шанувальники артистки оцінили цей знімок.

На фото Лобода стоїть з келихом в темному вбранні, яке підкреслює її довгі ноги.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Деякі фоловери співачки зазначили, що артистка явно напідпитку.

Нереально зазналася вже... дивитися гидко;

Світланка, потрібно трошки ще й їсти!!!

Це зайве;

Страшилка;

Ноги тут як у скелета з кліпу куля дура;

Жах якийсь. Чим пишатися, хворий вигляд!!!

О, бухий мужик;

Ноги ледве тримають... до всього і курнула;

Втомлена і пьяненька;

По вашим очам стає ясно, що вам особливо весело;

Налийте мені ще келишок, зараз дама буде танцювати.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Світлану Лободу запідозрили в романі з 27-річним танцюристом Назаром Грабарем, який танцює в балеті співачки з 2017 року. Крім того, Назар знявся у кліпі Лободи "Твои глаза". До цього він також знявся в кліпі групи Время і стекло "Имя 505".

Ми також писали про те, що Лобода умилила мережу сімейною ідилією з доньками. На руках співачка тримає молодшу Тільду, а Єва сидить поруч, обнявши маму.