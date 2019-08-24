Втомився бачити виродків і клоунів: відомий режисер сказав "прощай" Україні

Крістіан Жерегі - український режисер вирішив назавжди покинути Україну. За його словами, він дуже втомився від беззаконня і "клоунів у влади". Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, але через кілька годин видалив свій пост з незрозумілих причин.

Режисер зізнався, що не хоче бачити, як український прапор в країні стає "неактуальним". Він припустив, що їде надовго.

"Не думав, що скажу це, але після шести років в кіно, на війні і в тилу, я їду з України. Може бути надовго. Я втомився бачити виродків у владі, клоунів на екрані і на п'єдесталі. Втомився бачити, як український прапор став "неактуальним". Як при Зеленському полізла недобита г**да режиму Януковича", - написав Крістіан.

У словах Жерегі відчувається розчарування і образа на Україну, а також за військових, які віддали своє життя на благо країни на Донбасі.

"Не за те, щоб країною правив цей клоун, воювали і віддавали життя і здоров'я. Не заради злодіїв, пякі пилять держкіношні гроші, знімалося кіно. Не на кишеню, а за правду. І не за Порошенка, ні за кого з них. Але вони перемагають, поки перемагають. І це вже не моя війна. Моя залишилася там: у 14 році", – написав він.

Фото: Крістіан Жерегі (telekritika.ua)

Відзначимо, що Крістіан Жерегі - є автором фільму "Заповіт", у кінострічці розповідається про Революцію Гідності. Також Крістіан є добровольцем в АТО.

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