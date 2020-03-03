Заспокойтеся і мийте руки: Супрун прокоментувала зараження коронавірусом в Україні

Експерт розповіла, як не заразитися коронавірусом в Україні
Китайський коронавірус зафіксований в Україні. Їм захворів чоловік, який прибув в Україну на авто з Румунії, а туди він прилетів з Італії. Колишній міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала українців не піддаватися паніці, а зберігати тверезий розум. Свої поради експерт опублікувала на сторінці в Facebook.
Супрун радить черпати інформацію тільки з перевірених джерел, а також не піддаватися загальній істерії. Обов'язково подбайте про свій захист, а також оточуючих вас людей.
Якщо у вас є схожі симптоми ГРВІ:
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