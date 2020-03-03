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Заспокойтеся і мийте руки: Супрун прокоментувала зараження коронавірусом в Україні

STYLERЖиття    03.03.2020 - 13:57
Заспокойтеся і мийте руки: Супрун прокоментувала зараження коронавірусом в Україні
Уляна Супрун дала цінні поради українцям (фото: РБК-Україна)

Експерт розповіла, як не заразитися коронавірусом в Україні

Китайський коронавірус зафіксований в Україні. Їм захворів чоловік, який прибув в Україну на авто з Румунії, а туди він прилетів з Італії. Колишній міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала українців не піддаватися паніці, а зберігати тверезий розум. Свої поради експерт опублікувала на сторінці в Facebook.

Супрун радить черпати інформацію тільки з перевірених джерел, а також не піддаватися загальній істерії. Обов'язково подбайте про свій захист, а також оточуючих вас людей.

  • Ретельно мийте руки з милом, мінімум 30 секунд.
  • Якщо у вас немає мила, обробляйте руки спиртовим розчином чи готовим антисептиком.
  • Не торкайтеся обличчя брудними руками.
  • Намагайтеся уникати натовпу і контакту з хворими.

Якщо у вас є схожі симптоми ГРВІ:

  • Залишайтеся вдома, якщо захворіли.
  • Уникайте тісного контакту з іншими людьми.
  • Прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю та чхання, а після ретельно мийте руки.
  • Регулярно провітрюйте приміщення і дезінфікуйте поверхні.
  • Будьте на зв'язку зі своїм сімейним лікарем.

Як ми раніше повідомляли, з'явилися нові дані про чоловіка з коронавірусом і про те, з ким він контактував в Україні

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Новини України Уляна Супрун
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