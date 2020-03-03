Заспокойтеся і мийте руки: Супрун прокоментувала зараження коронавірусом в Україні

Уляна Супрун дала цінні поради українцям (фото: РБК-Україна)

Експерт розповіла, як не заразитися коронавірусом в Україні

Китайський коронавірус зафіксований в Україні. Їм захворів чоловік, який прибув в Україну на авто з Румунії, а туди він прилетів з Італії. Колишній міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала українців не піддаватися паніці, а зберігати тверезий розум. Свої поради експерт опублікувала на сторінці в Facebook.

Супрун радить черпати інформацію тільки з перевірених джерел, а також не піддаватися загальній істерії. Обов'язково подбайте про свій захист, а також оточуючих вас людей.

Ретельно мийте руки з милом, мінімум 30 секунд.

Якщо у вас немає мила, обробляйте руки спиртовим розчином чи готовим антисептиком.

Не торкайтеся обличчя брудними руками.

Намагайтеся уникати натовпу і контакту з хворими.

Якщо у вас є схожі симптоми ГРВІ:

Залишайтеся вдома, якщо захворіли.

Уникайте тісного контакту з іншими людьми.

Прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю та чхання, а після ретельно мийте руки.

Регулярно провітрюйте приміщення і дезінфікуйте поверхні.

Будьте на зв'язку зі своїм сімейним лікарем.

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