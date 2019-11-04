Заспокойтеся і не гнівіть долю: Комаровський зробив батькам важливе зауваження

Євген Комаровский розповів батькам з яких причин дитина може не прокидатися ночами в туалет, а також зробив важливе зауваження. Відповідний пост доктор опублікував в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.

Комаровський стверджує, що якщо дитину не турбує повний сечовий міхур по ночах - це нормально.

Комаровський зробив батькам важливе зауваження (Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Просто вам у житті пощастило. Дитина, яка у три з половиною роки не справляє нужду по ночах, у якої немає скарг, немає проблем, вона контролює повний сечовий міхур - заспокойтеся і не гнівіть долю", - пише Комаровський.

За словами доктора, якщо батьки вважають дану ситуацію проблемною, то варто зробити клінічний аналіз сечі, УЗД нирок та сечового міхура. Таким чином можна буде остаточно упевнитися, що все добре.

"І запам'ятали: у нічний час виробляється особливий гормон, який так і називається - антидіуретичний. Ось саме він скорочує процес виділення сечі. Іноді цей механізм формується в п'ять років, іноді - в три. Ось вам пощастило - все вчасно, нормально фізіологічно розвивається дитина. Чудовий хлопчик! Не шукайте у дітей хвороби - вчіться радіти їх успіхам, просто їм самим, таким, які вони у вас є", - підсумував експерт.