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Не встигли купити подарунки до Нового року? Ці варіанти будуть актуальні під ялинкою завжди

Новость на русском →
Четвер 30 грудня 2021 14:21
Не встигли купити подарунки до Нового року? Ці варіанти будуть актуальні під ялинкою завжди Фото: Які подарунки до Нового Року можна купити в останній момент (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У метушні перед новорічними святами можна забути купити подарунки комусь із друзів. А часом буває так, що буквально за два дні до свята ви дізнаєтеся, що гостей буде більше і терміново потрібні милі та прості подарунки.

Якщо ви з якоїсь причини не встигли купити подарунки до Нового року і вам потрібно терміново зробити це в найближчу добу - тримайте від Styler список безпрограшних подарунків, які будуть актуальні завжди.

Кружка для чаю або кави

Оригінальна кружка з веселим написом, в коробці, широка для чаю або невелика – для кави. У магазинах асортимент таких подарунків - просто безмежний. Така кружка стане відмінним подарунком під ялинку. Можна додати до такої чашки упаковку смачного чаю або кави.

Свічка

Свічка з ароматами або в красивому свічнику – це символ затишку і свята. Такий подарунок сподобається багатьом.

Шкарпетки з принтом

Хоч і вважається, що шкарпетки можна дарувати тільки близьким членам сім'ї, цей подарунок порадує будь-яку людину. Ця річ дуже практична і завжди потрібна. Для жіночої статі - більш світлі відтінки, для чоловіків в цьому році підходять червоні, сині та чорні.

Щоденник або планувальник

Діапазон цін на такий подарунок в канцтоварах - від 100 гривень і до декількох тисяч. Однак такий подарунок також є потрібною і практичною річчю для будь-якої людини.

Коробка з солодощами

Йдете в будь-який кондитерський магазин і просите зібрати вам коробочку з солодощами. Простіше простого. Додайте в цю коробку красиву листівку, маленьку статуетку, новорічну ялинкову кульку, ручку або олівці – повірте, це буде оригінально.

Плед

Ще один універсальний подарунок, який підійде практично будь-якій людині. Такий подарунок можна купити вже в будь-якому супермаркеті й повірте, вгадати з таким подарунком дійсно не складно.

Пляшечка для води або термокружка

Якщо у вас є хоч мінімальна інформація про те, кому ви будете дарувати подарунок, то вибрати щось одне ви точно зможете. Пляшечка для води відмінно підійде любителям спорту, а термокружка – діловим людям, які зазвичай каву п'ють по дорозі на роботу.

Скарбничка

У життя українців повернулися монетки й збирати їх тепер стало навіть цікавіше – тепер по всіх кишенях губляться монети номіналом в одну і дві гривні. Подаруйте невелику скарбничку, яка точно стане в пригоді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які подарунки категорично не можна дарувати на рік Тигра.

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