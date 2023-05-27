Всего три вещи, которые расстраивают женщин во время секса

Отсутствие стимуляции

Здесь речь идет о недостаточной стимуляции клитора, или неправильно подобранный ритм и темп, или просто отсутствии стимуляции эрогенных зон.

Не секрет, что большинству девушек требуется дополнительная стимуляция клитора (кроме непосредственно проникновения), чтобы получить оргазм. Если мужчина этого не делает, а сама девушка стесняется, скорее всего, она не получит разрядки.

Если не учитывать эти нюансы, рано или поздно интима будет становиться все меньше или же он исчезнет и подавно.

Однообразие в сексуальной жизни

Без экспериментов и новых впечатлений сексуальная жизнь становится пресной и предсказуемой. Сексологи советуют разнообразить ее, чтобы восстановить страсть и запал.

Вы можете выбирать новые места в квартире или пощекотать нервы, занимаясь любовью где-то вне дома.

Поход в спецмагазин также может разнообразить вашу сексуальную жизнь: там масса игрушек как для девушек, так и для парней. Главное - иметь желание работать над отношениями.

Отсутствие комплиментов и ласки

Для женщин очень важно показывать, что их действия и внешность ценятся, вызывают восторг или удовлетворение.

Если девушка не будет чувствовать фидбека, рано или поздно сексуальная жизнь сойдет на нет, как, впрочем, и отношения.

Поэтому цените друг друга и работайте над отношениями - это формула ваших счастливых дней и вечеров вместе.