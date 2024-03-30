Горю слезами не поможешь. Что такое токсичный оптимизм и как он проявляется

Что такое токсичный оптимизм

Несмотря на распространенное утверждение, что положительное восприятие помогает в решении сложностей и преодолении препятствий, призывать кого-то при переживании неурядиц к такому видению на самом деле не поддержка, а скорее наоборот.

Поэтому токсичный оптимизм, который на самом деле имеет очень мало общего с оптимизмом - это навязывание позитива как ответ на любые эмоции, ситуации или проблемы. Кроме того, мы можем проявлять его не только к кому-нибудь, но и к самим себе.

Как проявляется токсичный позитив

Обесценивание чувств: "Это еще ничего, а вот у кого-то..."

Запрет боли, печали, слабости: "Горю слезами не поможешь, улыбайся!"

Вызов чувства вины: "Я ною, словно маленький ребенок, а бывает еще хуже."

Отказ улучшать ситуацию из-за возможности ухудшения ситуации: "Да все и так неплохо!"

Подмена реальных обстоятельств иллюзией: "Думай о хорошем, и все будет хорошо!"

Таким образом, токсичный оптимизм игнорирует эмоции человека и проблемы, которые иногда невозможно решить быстро, обесценив чувства и путь, который человеку приходится проходить.

Кроме того, токсичный оптимизм может свидетельствовать об определенных вредных, в первую очередь для советчика, взглядах. Возможно, в некоторых случаях конкретную персону такие слова действительно могут мотивировать полезными действиями, но обычно это только перенос ядовитых убеждений.

Сначала советник не позволяет себе прожить определенные эмоции, требует от себя быть непоколебимым и настойчивым в решении каких-либо вопросов, иногда закрывая глаза на препятствия и даже игнорируя проблемы со здоровьем - а затем через токсичный позитив обязывает другого человека разделить эти взгляды.

Чем токсичный позитив отличается от здорового

Здоровый оптимизм на самом деле не воспринимает все жизнеутверждающе - он эмпатичный, и принимает во внимание реальные обстоятельства и условия, контекст и состояние человека.

Важно оказывать именно ту поддержку, которая нужна человеку (фото: Freepik)

Принцип здорового оптимистического восприятия - прежде всего выслушать и разделить негативные эмоции от переживаний. Оптимизм не должен убеждать в том, что все обязательно будет хорошо, он подстраивается под реальность - то есть, мы не можем четко предсказать радужное будущее, но наши действия могут эффективно улучшить ситуацию.

Следует помнить, что абсолютно нормально иметь негативные эмоции, равно как положительные - и их принятие важно для психического здоровья. А также не забывать, что опыт людей, как и обстоятельства, могут отличаться.

То, что не огорчает одного человека, может досадно поразить другого - из-за разницы темперамента, возможностей, состояния. Не стоит сравнивать проблемы, лучше выслушать человека и спросить, какая поддержка и помощь ему нужна.