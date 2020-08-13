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Прискорюємо метаболізм і спалюємо калорії: топ-5 продуктів, які допоможуть схуднути

Четвер 13 серпня 2020 16:09
Прискорюємо метаболізм і спалюємо калорії: топ-5 продуктів, які допоможуть схуднути
Експерти назвали топ-5 продуктів, які допоможуть схуднути (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці назвали продукти, які допоможуть швидко скинути зайву вагу і спалити калорії

Фахівці стверджують, що ключ до підтримки стрункої фігури та схуднення – це хороший метаболізм, який допомагає спалювати калорії.

Німецькі вчені назвали топ продуктів, які будуть діяти на організм в якості природного прискорювача обміну речовин. Про це пише видання Clutch.

Морська рослинність. Такі продукти сприятливо впливають на роботу щитоподібної залози та стимулюють роботу метаболізму. Якщо щитовидка працює не дуже активно, то вона синтезує недостатня кількість гормонів, а це веде до набору ваги.

Чорниця. Це ягода здатна відновити баланс цукру в крові, що дозволяє обмінним процесам здійснюватися інтенсивніше. Крім того, чорниця зменшує запалення, знижує ризик розвитку онкологічних захворювань, проблем з серцем, знижує високий рівень холестерину, вельми корисна при діабеті.

Продукти з білком. Протеїни – це найкращі прискорювачі метаболізму. Багато білка міститься в рибі, яловичини, птиці, бобових, кіноа і горосі.

Какао. В цьому продукті міститься величезна кількість мінералів і вітамінів, у тому числі магній, який стимулює метаболізм і допомагає боротися з ожирінням. Крім того, какао без добавок допомагає знизити ризик розвитку цукрового діабету.

Ананас. У складі цього фрукта є ферменти, які значно прискорюють процес травлення і допомагають знижувати вагу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики дали поради про те, як уникнути передчасного старіння.

А також розповідали про те, що вчені назвали напої, які допоможуть швидко заснути.

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