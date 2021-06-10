Усик шокував своєю поведінкою Укрзалізницю: "бережіть нерви машиністів"

"Олександр, серед залізничників теж багато ваших фанів, але правила важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів!" - йдеться в повідомленні.

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

У компанії також закликали спортсмена більше не порушувати правила і бути прикладом для своїх шанувальників. Крім того, йому побажали успішної підготовки до бою з британцем Ентоні Джошуа, який повинен відбутися у вересні.

"І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки Укрзалізниці", - додали в компанії.

Користувачі мережі прокоментували пост Укрзалізниці.