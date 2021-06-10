Усик шокував своєю поведінкою Укрзалізницю: "бережіть нерви машиністів"
Олександр Усик схвилював своєю поведінкою Укрзалізницю. Річ у тім, що відомий український боксер забув про правила поведінки на залізниці і сів на рейки заради оригінальної фотографії, яку виклав в соцмережах.
Про це Укрзалізниця написала на своїй сторінці в Facebook.
"Олександр, серед залізничників теж багато ваших фанів, але правила важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів!" - йдеться в повідомленні.
Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
У компанії також закликали спортсмена більше не порушувати правила і бути прикладом для своїх шанувальників. Крім того, йому побажали успішної підготовки до бою з британцем Ентоні Джошуа, який повинен відбутися у вересні.
"І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки Укрзалізниці", - додали в компанії.
Користувачі мережі прокоментували пост Укрзалізниці.
- У нього хороша реакція, ухилиться від теплотяга якщо що;
- Хуліган;
- А чому ще не оштрафований?
- Видно, що Укрзалізниці більш нічим зайнятися;
- Дай Бог, щоб рейки УЗ були такими ж міцними, як кулак Олександра Усика!
- Дивне фото, поганий приклад хлопчакам;
- Якби не ви, ніхто б і не звернув уваги.
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