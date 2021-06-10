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Усик шокував своєю поведінкою Укрзалізницю: "бережіть нерви машиністів"

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Четвер 10 червня 2021 13:05
Усик шокував своєю поведінкою Укрзалізницю: "бережіть нерви машиністів" Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)
Автор: Styler

Олександр Усик схвилював своєю поведінкою Укрзалізницю. Річ у тім, що відомий український боксер забув про правила поведінки на залізниці і сів на рейки заради оригінальної фотографії, яку виклав в соцмережах.

Про це Укрзалізниця написала на своїй сторінці в Facebook.

"Олександр, серед залізничників теж багато ваших фанів, але правила важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів!" - йдеться в повідомленні.

Усик шокував своєю поведінкою Укрзалізницю: &quot;бережіть нерви машиністів&quot;

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

У компанії також закликали спортсмена більше не порушувати правила і бути прикладом для своїх шанувальників. Крім того, йому побажали успішної підготовки до бою з британцем Ентоні Джошуа, який повинен відбутися у вересні.

"І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки Укрзалізниці", - додали в компанії.

Користувачі мережі прокоментували пост Укрзалізниці.

  • У нього хороша реакція, ухилиться від теплотяга якщо що;
  • Хуліган;
  • А чому ще не оштрафований?
  • Видно, що Укрзалізниці більш нічим зайнятися;
  • Дай Бог, щоб рейки УЗ були такими ж міцними, як кулак Олександра Усика!
  • Дивне фото, поганий приклад хлопчакам;
  • Якби не ви, ніхто б і не звернув уваги.

Нагадаємо, Усик грізно звернувся до промоутера Джошуа: "хочу більше грошей"

Ми також писали про те, що Усик потрапив в курйозну ситуацію під час риболовлі.

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